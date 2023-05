L’esplosione di Luvumbo, bomber timido  

Al suo primo provino, in un piccolo club di provincia nell’area di Luanda, ci va senza le scarpe. Non le aveva. Il tempo vola e il Mondiale Under 19 in Brasile è la vetrina che lo proietta nel calcio che conta. Il ragazzo è praticamente immarcabile, lo scoprono e lo seguono grandi club come il Manchester United e il West Ham, a lui si avvicina il Marsiglia ma – grazie ai buoni uffici del diesse Pierluigi Carta – sceglie il Cagliari, che lo ha corteggiato senza sosta. È la stagione di Di Francesco, nel 4-3-3 a destra (a piede “invertito”) potrebbe trovare spazio. L’avventura dell'allenatore pescarese non ha un lieto fine, con Semplici Luvumbo finisce ai margini, stritolato dalla lotta per non retrocedere. Nell’estare 2021 viene ceduto in prestito al Como, con l’obiettivo di crescere come incursore di destra in un modulo con tre attaccanti: anche lì la stagione prende un’altra piega, il sistema di gioco non lo valorizza, è un 4-4-2. E Carta fa un blitz: «Fai la valigia, ce ne andiamo», gli dice ai primi di gennaio del 2022, riportandolo a Cagliari.

Un ragazzo serio. Generoso. Attaccatissimo al Cagliari, alla maglia, a questa città, ai compagni. Timido, sensibile, educato. Imprendibile nei primi metri, desideroso di imparare. Un idolo nella sua terra, l’Angola, lo stato dell’Africa occidentale con le spiagge tropicali e l’influenza portoghese in ogni angolo del Paese. Figlio unico, Zito André Sebastião Luvumbo, classe 2002, oggi conquista la copertina dopo due gol pazzeschi nella notte più bella sua vita. Vive da solo a pochi metri dallo stadio Amsicora, ha una passioncella – le sneakers – che coltiva quando può, si allena con un impegno altissimo e costante, ha bisogno di fiducia e di calore per poter dare il massimo. E l’altra notte, quel massimo lo abbiamo visto tutti.

La storia

La svolta

A Cagliari indossa senza esitare la maglia della Primavera. Non ha fretta, è ben consigliato e seguito da Carta che – come altri ad Assemini – intravede potenzialità enormi. Nel campionato Primavera diventa un incubo per le difese, segna tredici reti nel girone di ritorno, ne fa fare altrettante. L’estate 2022 è quella del ritiro di Assemini e del Cagliari di Liverani, che predica il calcio di Zito: lui entra nella pianta organica della prima squadra e a Leeds, in precampionato, segna un gol incredibile. Il resto è storia recente: lo sviluppo fisico, con una massa muscolare che tuttavia non gli impedisce di volare sulla fascia, tre gol in campionato (Benevento, Brescia e Frosinone), due nei playoff, una fame di minuti e di palloni che si nota in ogni espressione del suo corpo, un metro e settanta di pura esplosività e ottima tecnica.

La vita

il Cagliari lo ha messo sotto contratto fino a giugno 2026, cifre decisamente più basse rispetto alla media ma – di questo passo – un adeguamento sarà nelle cose.

I social del Cagliari, al momento dell’acquisto dal Primeiro del Agosto, nell’estate 2020, vennero invasi dai messaggi dei tifosi angolani, una mole impressionante di auguri e raccomandazioni. La tenacia di Carta e di Daniele Conti, allora manager della Primavera, ha “sventato” l’estate scorsa un passaggio al Padova, anche perché con Liverani, lo spazio riservato a Luvumbo sarebbe stato importante.

Si allena, si allena, si allena e poco altro, questo è Luvumbo, che sa anche farsi voler bene. Presa la patente, ha acquistato una Dacia per potersi spostare, per poi virare su una Smart. La Dacia? Regalata a un magazziniere del Cagliari. Un altro bel gol di Zito.

