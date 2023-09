L’esploratore Rick Stanton al raduno di speleologia 

Rick Stanton, uno dei più grandi esploratori al mondo di grotte subacquee ed artefice, tra l’altro, dell’impossibile salvataggio del 2018 di 13 bambini in una grotta allagata della Thailandia sarà ospite d’onore a Villamassargia.

Arriverà in occasione del riavvio dei lavori della speleologia sarda che, dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna a riunirsi nella due giorni di oggi e domani a Villamassargia per il sesto raduno regionale di speleologia. «Vogliamo riassaporare il piacere di rivederci, - osserva il presidente della federazione speleologica Angelo Naseddu - di analizzare insieme lo stato di salute del settore e immaginarne il futuro oltre ad interagire e farci coinvolgere sempre più dal mondo che ci circonda, nel quale vogliamo smettere di apparire come una nicchia».

Del resto, vantando il maggiore patrimonio speleologico d’Italia (4.300 le grotte censite per uno sviluppo sotterraneo di oltre 500 chilometri), i 30 gruppi iscritti alla federazione e un’attività in continuo fermento, il movimento è molto più di una nicchia. Lo testimoniano anche gli innumerevoli eventi programmati tra oggi e domani e che coinvolgeranno enti, fondazioni, Comuni, università, ordini professionali, esperti, associazioni e ospiti illustri. Sfruttando diverse sedi il raduno darà vita a tavole rotonde, focus, proiezioni di video e film, didattica, mostre e tanto altro.

