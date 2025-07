L’esperto di look delle auto Ferrari 

La passione per le auto ce l’ha sempre avuta. Quando aveva un anno, non camminava nemmeno, ma guidava e si prendeva cura della sua macchinina giocattolo. Alcune poi le smontava e rimontava. Azione premonitrice: con tenacia, questa passione è diventata il suo lavoro. Ma c’è di più. Pier Paolo Fadda, 35enne pabillonese, è andato oltre. Si occupa della preparazione estetica di bolidi che appartengono a sceicchi, miliardari e case automobilistiche di livello mondiale: Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bugatti.

Gli inizi

Il primo corso di detailing risale a otto anni fa. Pier Paolo aveva un lavoro come progettista tecnico, poi in un’azienda produttrice di latte e derivati, ma la passione per le auto era troppo grande. Spinto anche dagli amici, decide di mollare il suo impiego e di aprire la sua attività: un inizio titubante frenato dalla pandemia. Ma Pier Paolo non si è arreso. Come un pittore con la sua tela, ha cominciato con umiltà e precisione a prendersi cura di auto sempre più complesse e preziose, affinando la tecnica e lo sguardo. Ogni lucidatura, ogni correzione, ogni trattamento non è mai uguale all’altro: «Ci sono lavori che non si misurano in ore ma in millimetri, in riflessi. Se mi emoziono, mi ritengo soddisfatto del risultato finale».

La passione

Negli anni ha frequentato workshop con formatori internazionali imparando i segreti del car detailing professionale. Ha trattato auto storiche da concorso, sportive da collezione e hypercar del valore di milioni di euro. Ogni volta, la stessa concentrazione. Sono tante le manifestazioni a cui Fadda ha partecipato: dal 2020 collabora in Costa Smeralda al concorso di eleganza Poltu Quatu Classic, al Fuori Concorso di Como, dove supercar antiche e moderne vengono messe in vetrina, fino alla collaborazione con la Bugatti insieme a un gruppo di colleghi.

La svolta

Poi è arrivata la chiamata che cambia tutto. Era il 2023. «La prima volta che mi ha contattato Ferrari pensavo fosse uno scherzo – racconta – per qualche secondo ho disconnesso il cervello. Mi sono occupato della cura dei modelli impegnati nel tour promozionale in Sardegna. È stato il mio primo contatto diretto con Maranello». Quella chiamata si è trasformata in una collaborazione continuativa con un’azienda che fornisce servizi di detailing agli eventi ufficiali Ferrari. Da allora, Fadda ha lavorato su diversi modelli prima ancora che venissero mostrati al pubblico: «Sono stato la prima persona a mettere mano su una macchina pronta ad uscire, preparandola ai servizi fotografici per TG, blog, riviste».

Tutto avviene nel massimo riserbo. «Durante il lavoro vengono apposti sigilli alle fotocamere, per regolamento aziendale. È giusto così. Mi tengo le emozioni per me». Nessuna foto da postare, nessun dettaglio da mostrare di quel che bolle in pentola nella casa del Cavallino. E, nel mentre, quando rientra in Sardegna, continua a prendersi cura delle auto che arrivano a farsi belle nella sua attività a Villacidro.

