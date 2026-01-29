VaiOnline
Furtei-Sanluri-Sardara-Villacidro.
30 gennaio 2026 alle 00:30

L’esperta di lingua sarda è stata premiata dalla Regione 

"Circa linguistica: Stùdiu apitzus de sa deriva linguistica de is studiantis de sa scola segundiàra de primu gradu", studio sulla "deriva linguistica" negli studenti della scuola secondaria di primo grado. È il titolo della tesi di laurea con la quale Giorgia Serpi, cittadina di Sanluri, si è aggiudicato il premio della Regione, da tempo impegnata nella promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda, anche con premi per tesi in sardo. I rapporti istituzionali hanno coinvolto la provincia del Medio Campidano, alla cerimonia erano presenti la consigliera con delega alla pubblica Istruzione, Maura Boi, e la dirigente dell’area cultura, Alessia Etzi. Il riconoscimento (una targa ricordo) è stato consegnato dall’assessora alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali, Ilaria Portas, con tanto di elogi “Complimenti Giorgia, la Sardegna è orgogliosa di te!”. Serpi lavora in progetti di lingua sarda in quattro Comuni della provincia, Sanluri, Villacidro, Furtei, Sardara.

«Entrando in classe - racconta - ho verificato che la nostra lingua continua a perdere terreno tra le nuove generazioni, così ho deciso di concludere il mio percorso universitario su un testo bilingue, sardo-italiano, dando a tutti la possibilità di comprendere il messaggio dell’importanza del sardo». (s. r.)

