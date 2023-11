«L’esperienza dei sindaci cruciale per la politica» 

Sindaco di Pavia a 30 anni, già enfant prodige della politica, oggi deputato di Forza Italia (alla seconda legislatura): «Penso che l’esperienza amministrativa in un Comune sia un passaggio fondamentale nella carriera politica. È una scuola di pragmatismo e concretezza che aiuta a capire i reali bisogni dei cittadini». Così Alessandro Cattaneo, che ha animato ieri a Cagliari il secondo appuntamento della scuola dei Riformatori rivolta agli amministratori locali.

Nella “lezione” il parlamentare azzurro ha richiamato la sua esperienza di primo cittadino. «Un periodo che ricordo con grande orgoglio. A un sindaco è richiesta capacità di dialogo e confronto con mondi diversi. Dalla pubblica amministrazione, alla stampa, ai cittadini. Bisogna conoscere il codice degli appalti e la legge “Bassanini”, ma avere anche tanto buon senso per far fronte alle esigenze della comunità». Non è mancato un riferimento alle questioni sarde. Sul centrodestra che deve individuare il candidato governatore, ha manifestato sicurezza: «Dal tavolo nazionale arriverà la soluzione».

Umberto Ticca, coordinatore della scuola dei Riformatori, ha dichiarato che «questo momento di formazione vuole offrire strumenti adeguati per affrontare in modo più consapevole l’attività amministrativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA