L’Esperia vuole ripartire oggi da via Pessagno 

Un innesto di sostanza per difendere la zona playoff. La Confelici Cagliari si prepara alla sfida di oggi (17) a Monte Mixi contro la Svethia Recanati, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle il ko di Porto Recanati. Un passo falso che ha confermato quanto sia sottile il confine tra vittoria e sconfitta in questa Poule Gold di B Interregionale.

Le prime tre (Matelica, Loreto e Carver) sembrano aver preso il largo, ma dietro è tutto aperto. In un campionato dove ogni errore pesa, l’arrivo di un giocatore esperto come Bartolozzi può rappresentare la spinta giusta.

Parla Maresca

A fare il punto è l’ala Edoardo Maresca: «A Pesaro, nel primo turno, sapevamo che sarebbe stata dura. Contro il Bramante, però, abbiamo reagito bene, dimostrando carattere. A Porto Recanati invece è mancata lucidità nei momenti cruciali e ogni errore è stato pagato caro. Siamo giovani e molti di noi sono alla prima esperienza a questo livello: la crescita passa anche attraverso le sconfitte». Nonostante le due sconfitte nei primi tre turni, il traguardo playoff resta alla portata: «L’obiettivo è chiaro: entrare tra le prime otto».

E su Bartolozzi? «Ci aiuterà ad alzare l’intensità, in partita e in allenamento». Ora testa a Recanati, che condivide con l’Esperia quota 12 punti. I marchigiani arrivano da due sconfitte, ma alla prima giornata hanno battuto Carver. «Hanno esperienza e qualità, con giocatori come Magrini e Urbutis», avverte, «per giocarcela serviranno intensità e spirito di squadra».

Serie C

Oggi la C Unica scende in campo per il 6° turno di ritorno. Riflettori puntati sul match di Sassari tra la capolista imbattuta Sennori e il Sant’Orsola (ore 20). Sfida da non sbagliare per l’Olimpia, con il fanalino di coda Dinamo B al PalaSerradimigni (18.30). Per Ferrini e Calasetta ci sono le sfide casalinghe rispettivamente con Alghero (18.30) e Antonianum (18). Alle 17.30, infine, il PalaSimula ospita il derby sassarese tra Torres e Cus.



