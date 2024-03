L’Esperia vuole misurarsi con la capolista 

Duro impegno infrasettimanale per l’Esperia, che stasera (21) affronta a Monte Mixi l’Attila Porto Recanati, capolista imbattuta dei play-in “Silver” di Serie B Interregionale. A quattro giornate dal termine della stagione, i granata non hanno più particolari obiettivi di classifica. Ma la rimonta di sabato scorso contro il Pisaurum (dal -6 alla parità in 30 secondi scarsi, per poi strappare il successo al supplementare) ha chiarito una volta di più che i granata sono tutt’altro che in vacanza anticipata.

Parla Potì

«Siamo molto felici per l’esito dell’ultima gara», dice l’ala esperina Alessandro Potì, decisivo per completare la “remuntada” sui pesaresi con una clamorosa tripla dai 9 metri proprio sulla sirena, «non capita spesso di recuperare un gap così ampio in pochi secondi. Il tiro del pareggio mi ha dato una scarica di adrenalina che ho voluto condividere con i nostri tifosi. È stato bello, per l’ennesima volta, vedere un palazzetto pieno e pronto a trascinarci col suo entusiasmo anche durante l’overtime».

L’avversario

Ora, però, c’è da pensare a Porto Recanati, squadra in serie positiva da quattro turni grazie anche all’apporto determinante del lungo argentino Emilio Gamazo, miglior realizzatore del girone con 21,3 punti di media. Nel match d’andata, giocato nelle Marche lo scorso 2 marzo, l’Attila vinse per 79-62 dopo una gara sempre in controllo. Rispetto ad allora, l’Esperia dovrà fare a meno di Picciau, alle prese con guai fisici: «Porto Recanati è in salute e gioca un buon basket», evidenzia l’esterno salentino, «non a caso all’andata seppe metterci in grossa difficoltà». L’Esperia vuole comunque giocarsi le sue carte: «Il nostro obiettivo è onorare la stagione fino alla fine», conclude, «ci auguriamo di poter contare ancora su un pubblico numeroso e rumoroso».



RIPRODUZIONE RISERVATA