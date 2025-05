L’Esperia vuole crederci 

Un ostacolo tosto, ma non insormontabile. La Confelici riparte dalla voglia di stupire per affrontare un’altra missione playoff: stasera, alle 19, sarà di scena nelle Marche contro la Vigor Matelica per Gara 1 della semifinale della B Interregionale.

Reduci dalla splendida rimonta contro la Carver, i rossoblù si presentano da outsider anche in questo turno: dall’altra parte della barricata c’è un avversario che punta dritto alla promozione, come dimostrato dal percorso in Poul Gold (8 successi in 12 gare). Nel roster guidato dal navigato coach Trullo spiccano giocatori dal curriculum importante come Dieng, Morgillo e Zanzottera. Anche loro, però, hanno dovuto sudare per superare il primo turno, chiudendo solo in gara 3 la serie col Bramante.

L’Esperia, che ha ancora qualche infortunio da gestire, conta sullo slancio emotivo dopo il successo nei quarti. E può aggrapparsi ai precedenti: meno di un mese fa, proprio a Castelraimondo, i cagliaritani avevano espugnato il parquet della Vigor con per 97-83. Protagonista di quella serata fu il playmaker Giordano, in gran spolvero offensivo (23 punti).

«Ci aspetta una gara molto impegnativa sia dal punto di vista fisico che mentale», spiega l’ala Daniele Locci, «loro sono arrivati primi nella Poule Gold e hanno dimostrato per tutta la stagione di essere una squadra ben strutturata e ben allenata, costruita per puntare alla promozione. Per questo sarà fondamentale approcciare la partita con la giusta intensità sin dal primo possesso. Dovremo essere bravi a restare compatti nei momenti di difficoltà e a limitare i loro migliori realizzatori, in particolare Zanzottera e Dieng. Abbiamo già dimostrato di potercela giocare con chiunque».



