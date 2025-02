L’Esperia vola e adesso punta alla Poule Gold 

La prima fase è stata un successo: 17 vittorie su 22 partite, 6 consecutive nel 2025 e il secondo posto nella Division F alle spalle della Carver. La Confelici Cagliari, però, non vuole accontentarsi: nel mirino ora c’è la Poule Gold della B Interregionale, al via tra due weekend dopo una breve sosta utile a ricaricare le batterie. Poi sarà battaglia vera, con in palio i playoff: il vero grande obiettivo della stagione.

Il quintetto di coach Manca inizierà la seconda fase portandosi dietro i punti accumulati negli scontri diretti della regular season: a conti fatti sono ben 10, un bottino che vale il quarto posto nella griglia di partenza. Le nuove avversarie si chiamano Loreto Pesaro, Matelica, Recanati, Bramante Pesaro, Ozzano e Porto Recanati: a detta degli osservatori, il livello medio è il più alto dell'intero panorama nazionale. Ma l’Esperia sa di avere tutte le carte in regola per centrare una delle prime otto piazze (su 12) che varrebbero l’ingresso in post season.

Parla Maresca

«D’ora in poi il livello tecnico si alzerà parecchio», osserva l’ala Edoardo Maresca, «incontreremo tante squadre competitive. Il percorso nella prima parte di stagione è stato positivo, anche se resta il rammarico per qualche punto lasciato per strada. Penso soprattutto alla sconfitta in trasferta sul campo de L’Aquila». La ricetta playoff è presto detta: «La formula del campionato ci costringe a vincere sempre», conclude, «sarà importante partire forte. Stiamo lavorando per farci trovare pronti».



