L’Esperia vola ai playoff 

Matelica 83

Esperia Cagliari 97

Vigor Matelica : Arnaldo 12, Pacini ne, Rolli 6, Panzini 3, Dieng 14, Morgillo 9, Ferretti, Mazzotti ne, Zanzottera 18, Riccio 14, Gaeta, Musci 7. Allenatore Trullo

Confelici Carni CA : N. Manca 7, Cabriolu 2, D’Elia, Giordano 23, Potì 16, Villani ne, Thiam 16, Picciau ne, Locci 11, Maresca 16, Pili ne, Sanna 6. All. F. Manca

Parziali : 21-25; 46-55; 61-76



Impresa serviva, impresa è arrivata. Con una prestazione da squadra vera, la Confelici firma il colpo grosso sul parquet della capolista Matelica e si prende con forza una meritata qualificazione ai playoff di B Interregionale.

Senza mai arretrare di un passo, i rossoblù hanno comandato il match dal primo all'ultimo possesso, mettendo in campo carattere, lucidità e talento offensivo contro un’avversaria che, pur ritrovando quasi tutti i suoi uomini chiave, nulla ha potuto.

A Castelraimondo è andata in scena una prova ai limiti della perfezione per gli esperini, trascinati nel primo tempo da Maresca e Thiam, mentre nella ripresa è salito in cattedra Giordano, che ha spento quasi sul nascere ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa.

Conquistando la quinta vittoria nelle ultime sei gare, l’Esperia corona così un finale di stagione straordinario e si regala addirittura il quinto posto finale nella Poule Gold: ora un quarto di finale, duro ma non impossibile, contro la Carver.

La gara

Dopo un primo break in favore di Matelica (6-2), la Confelici prende il controllo delle operazioni e vola anche sul +15, trascinata da Maresca. La Vigor fatica in difesa e prova qualche sprazzo di zona, riuscendo solo a limitare i danni con il canestro a fil di sirena di Zanzottera per il -9 all’intervallo. Nel terzo quarto l’Esperia riparte a tutta, toccando il +16. Stavolta è Giordano a prendere in mano l’attacco: l’argentino punisce dalla media e lunga distanza tenendo i suoi avanti 61-76 alla terza sirena, nonostante i tentativi di Rolli e Riccio. Le ultime speranze di Matelica sono affidate a un break di 7-0 interamente firmato Dieng, ma Maresca prima e Giordano poi spengono l’incendio, regalando il +15 e un finale in pieno controllo. Unico neo, a 2’ dal termine, l’infortunio alla caviglia di Potì.



