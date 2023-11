L’Esperia trova il pivot e sbanca l’aquila 

Nuovo B. Aquilano 75

esperia cagliari 80

N. Basket Aquilano : Miconi ne, Caldarelli ne, M. Nardecchia ne, Aristotile 6, N. Nardecchia 3, D’Ambrosio 2, Cicivè 10, Provenzani 11, Antonini 11, Tuccella 2, Cecchi 23, Caridi 7. Allenatore D’Addio

Esperia Cagliari : Cabriolu 6, Kucan 24, Floridia, Potì ne, Villani 7, Frattaroli ne, Thiam 30, Picciau 6, Locci 4, Sanna 3. All. Manca

Parziali : 26-14; 43-43; 57-60



Thiam si presenta con 30 punti, e l’Esperia sbanca il parquet dell’Aquila. Grazie a una prestazione-monstre del pivot senegalese, in granata da appena una settimana, gli uomini di Manca passano nel capoluogo abruzzese (80-75 il finale) e portano a casa la terza vittoria in B Interregionale. Decisiva la reazione finale della squadra cagliaritana, capace di mettere in piedi un break di 10-0 negli ultimi 4 minuti. E se Thiam ha brillato, Kucan non è stato da meno, con 24 punti e 7 triple.

Cronaca

Un mattoncino prezioso nel successo, però, lo ha messo anche Picciau, autore dei due canestri che hanno girato definitivamente l’inerzia. Inizio in salita per Villani e soci, che soffrono la brillantezza degli avversari e scivolano indietro di 12 lunghezze (26-14). Pian piano l’Esperia si rimette in sesto e riemerge sul -4. L’Aquila respinge l’assalto con 3 bombe consecutive, ma Thiam è incontenibile e firma la parità a metà gara (43-43). Il secondo tempo è una lunga battaglia punto a punto: i padroni di casa sembrano poter avere lo spunto giusto nel finale (75-70), ma l’Esperia trova nuove risorse da Picciau, che con due soluzioni vincenti spiana la strada verso il terzo blitz esterno.

Commento

«La vittoria è molto preziosa, soprattutto se si considera la partenza difficile», commenta il tecnico Manca, «siamo stati bravi a rientrare a contatto e poi a indirizzare la partita con l’ultimo parziale». L’esordio di Thiam ha sorpreso anche i più ottimisti: «Era il giocatore che ci serviva», sottolinea, «si è legato subito all’ambiente. Ma la vittoria porta la firma di tutti». Il prossimo step è scontato: «Vogliamo sbloccarci in casa», conclude, «per riuscirci dovremo continuare su questa strada».



