L’Esperia torna nel suo fortino 

Senza punti, ma con un’importante lezione da mandare a memoria per il futuro. L’Esperia volta pagina e archivia senza drammi la sconfitta patita domenica scorsa, all’esordio in B Interregionale, sul parquet della Iobus Palestrina (71-64).

I perché del ko

Palle perse (17 in totale), scarse percentuali realizzative (5/22 da tre) e i troppi falli commessi: queste, in estrema sintesi, le lacune emerse nella prestazione, comunque generosa, dei granata. Villani e compagni sono stati vivaci in avvio (+6 alla prima sirena sul 19-13) e hanno lottato punto a punto fino alla fine del terzo quarto, quando una serie di triple ha consentito ai padroni di casa di prendere definitivamente in mano l’inerzia della partita.

Quello maturato a Valmontone, però, potrebbe risultare il più classico degli stop salutari: dopo una preseason senza amichevoli (causa assenza di pari grado nell’Isola), il quintetto di Manca ha finalmente avuto la possibilità di mettersi alla prova in un contesto agonistico vero. E il campo ha detto ciò che ci si poteva aspettare: i tre nuovi arrivati Potì, Spizzichini e Kucan hanno comprensibilmente bisogno di tempo per inserirsi a pieno nei meccanismi di squadra.

Prossima tappa

L’occasione per un pronto riscatto non tarderà ad arrivare: sabato (ore 16) gli esperini torneranno nel loro fortino di Monte Mixi, dove nella scorsa stagione hanno costruito buona parte della promozione dalla C Gold. Avversario il San Nilo Grottaferrata, ko all’esordio casalingo contro la Carver Roma. Martedì è partita la prevendita dei tagliandi, disponibili al prezzo unico di 5 euro.

