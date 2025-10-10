L’Esperia torna al palasport 

Cancellare lo zero in classifica: è questo il proposito che accomuna Confelici Cagliari e Klass Sennori, in campo nel weekend per il terzo turno della Serie B Interregionale.

Questa sera (ore 18) tocca all’Esperia, al debutto nella nuova casa del PalaPirastu. Di fronte ai rossoblù di coach Federico Manca ci sarà la Miwa Benevento, ugualmente ferma al palo dopo i primi due turni.

Il turno di sosta ha fatto bene agli esperini, che hanno lavorato con l’obiettivo di cancellare il pesante ko all’esordio contro l’Antoniana: «La pausa ci ha permesso di rimettere la testa in ordine», fa sapere l’ala Riccardo Picciau, «non c’è motivo di preoccuparsi per la prima sconfitta: siamo una squadra nuova, è normale che serva ancora un po’ di tempo abituarci a giocare insieme». Tra i temi del match c’è anche la curiosità per l’esordio nella “cattedrale” del basket cagliaritano: «Sono sicuro che ci sarà un’atmosfera da brividi. Il pubblico è sempre stato la nostra arma in più».

Vuole muovere la sua classifica anche la Klass Sennori, in campo domenica (15.15) a Sorso contro Viterbo. Coach Gabriele Piras traccia la rotta: «Arriviamo un po’ amareggiati per l’ultimo stop a L’Aquila, ma consapevoli che quando alziamo intensità e ritmo possiamo stare al livello degli altri». C’è apprensione, però, per le condizioni di Jiri Hubalek: il pivot ceco soffre di un problema alla schiena che l’ha condizionato anche nell’ultima uscita. Probabile il forfait.

A1 Femminile

Sulle ali dell’entusiasmo per il largo successo di giovedì in Eurocup contro Dubrovnik, le Dinamo Women volano a Tortona, dove alle 15 affronteranno l’Autosped nella 2ª giornata dell’A1 Femminile. «Affrontiamo una delle prime cinque forze del campionato», dice il tecnico Paolo Citrini, «Tortona è una squadra fisica e intensa. Sarà un test impegnativo».

A2 Femminile

Il secondo turno dell’A2 Femminile segna il debutto casalingo del Cus Cagliari, che oggi, a Sa Duchessa (ore 16), affronta Treviso. L’obiettivo è cancellare il -27 incassato nel match d’apertura a Umbertide. Dopo il riposo osservato alla prima giornata, arriva invece l’esordio assoluto della Nuova Sardegna Marmi Cagliari, che, sempre alle 16, sarà di scena sul difficile campo dell’Use Empoli. La scarsa reperibilità dei voli aerei per l’Isola, infine, ha scombinato il calendario della Nuova Icom Selargius, costretta a posticipare a mercoledì la sfida interna con Salerno.

Serie C Unica

In C la 3ª giornata vive il suo prologo questo pomeriggio: alle 17.30, al PalaSimula di Sassari, si affrontano Dinamo Academy e Olimpia Cagliari. Domani i restanti 4 incontri: alle 17.30, ancora a Sassari, spazio ad Aurea-Ozieri. Mezz’ora più tardi (18) la Ferrini fa tappa al PalAversano di Calasetta, mentre alle 18.30 il Carbonia riceve la Torres. Alla stessa ora, a Quartu, è in programma anche Antonianum-Sant’Orsola.



RIPRODUZIONE RISERVATA