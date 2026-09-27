l’esperia tira male e non raccoglie punti a casale monferrato la prima sconfitta 

C. Monferrato 79

Esperia 60

Novipiù Casale M. : Triassi 8, Iacorossi, Castellino 11, Redaelli 5, Moscatelli 6, Martinoni 19, Pellegrino 8, Demezzi ne, Stendardo 6, Malaventura 2, Rosso 4, Sapiega 10. Allenatore Imarisio

Esperia Cagliari : Sanna 1, N. Manca 7, Cabriolu 3, Potì 16, Gallizzi 12, Locci 2, Corsi ne, Pacitto ne, De Gregori 16, Tyrtyshnyk 3. Allenatore F. Manca

Parziali : 23-8; 43-27; 61-40



Un debutto da dimenticare al più presto. Nel primo turno di Serie B Interregionale l’Esperia crolla in casa della Novipiù Casale Monferrato, dove rimedia un pesante -19 (79-60).

Traditi dalla giornata no di due riferimenti offensivi come Illya Tyrtyshnyk (1/9 dal campo) e Luca Sanna (0/8), i rossoblù sono scivolati indietro fin dalle prime battute senza più riuscire a rialzare la testa nonostante le prove in doppia cifra di Potì (16 punti e 10 rimbalzi), De Gregori e Gallizzi.

Il passo falso non deve generare allarmismi, ma fa male. Anche per le sue proporzioni. Casale Monferrato, candidata alla promozione, ha messo a nudo i limiti attuali di una squadra quasi totalmente rinnovata, che avrà bisogno di tempo per trovare i suoi nuovi punti di riferimento. Sperando, nel frattempo, di non perdere troppo terreno in classifica.

La cronaca

La sfida resta in equilibrio solo nei primi 5 minuti, poi i piemontesi accelerano: Martinoni e Sapiega sono i grandi protagonisti del break che porta i padroni di casa sul +15 già alla prima sirena. L’Esperia prova a reagire, ma litiga col canestro avversario (appena 5 triple su 28 tentativi) e si ritrova quasi doppiata dagli avversari poco prima della pausa lunga.

Nel secondo tempo la musica non cambia granché: Locci e compagni non riescono a ricucire lo svantaggio e toccano anche il -23 (Malaventura per il 63-40). Nel finale di gara segue lo stesso canovaccio, con i padroni di casa che tengono saldamente le redini fino alla sirena che ufficializza il punteggio finale di 79-60.



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