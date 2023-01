L’Esperia sulle spalle di Garello 

Il suo cognome fa rima con quello di un altro argentino che a Cagliari ha lasciato il segno: Carlos Ferello, colonna di quel Brill che, negli anni ’70, fece sognare l’Isola dei canestri. La coincidenza è particolare e non sarà sfuggita ai più nostalgici. Ma nessun paragone, sia chiaro: è pericoloso scomodare la sacralità di quella squadra entrata nella storia dello sport sardo. In questo caso è una semplice suggestione che, si spera, possa risultare benaugurante per Valentin Garello, ala sudamericana che sta illuminando il cammino dell’Esperia di Federico Manca.

I granata, reduci dal settimo stop esterno di questa stagione, proveranno a rifarsi domenica, quando a Monte Mixi arriverà la capolista Grottaferrata. Le speranze di compiere l’ennesimo colpo casalingo passano soprattutto per le mani vellutate dell’esterno rosarino, capace di viaggiare a oltre 19 punti di media.

La storia

Il viaggio che ha portato Garello in Sardegna è iniziato dalle rive del fiume Paranà: l’infanzia trascorsa sui gradoni de “Gigante de Arroyito”, catino bollente che ospita le amate Canayas del Rosario Central. Prima il calcio, dunque, poi il colpo di fulmine con la palla a spicchi: merito di papà Javier, senza dimenticare la Generaciòn Dorada. Ginobili, Scola, «ma soprattutto “El Chapu” Nocioni», racconta Garello, «un esempio di carattere e dedizione. L’ho conosciuto proprio prima di arrivare a Cagliari: gli è sembrato strano che avessi scelto proprio lui come idolo, in mezzo a tanti giocatori di talento».

I primi canestri

Le prime scorribande con la canotta della squadra di quartiere, l’Atletico Fisherton, poi, un po’ alla volta, il basket è diventato una questione seria: prima il Club Nautico, sempre a Rosario, quindi Boca Juniors e Petrolero, calcando i campi della seconda divisione. Nell’estate del 2021 il grande passo: si va in Italia, per accettare la proposta del Gravina di Catania (C Gold siciliana). La fiducia del club etneo è ripagata a suon di canestri: Garello diventa il miglior marcatore del torneo a 23.5 punti di media. La dirigenza dell’Esperia lo visiona e non ha dubbi: si tratta dell’uomo giusto. Non solo per mantenere i granata sulla carta geografica del basket nazionale, ma soprattutto per generare entusiasmo in una piazza depressa da tempo.

In campo

Il resto è storia recente: canestri, vittorie (anche se solo interne, fino a ora), e un feeling con la piazza sbocciato in maniera spontanea. «Il mio posto del cuore? Ovviamente El Poetto», lo chiama proprio così, «ogni volta che vado mi innamoro del colore dell’acqua e capisco perché Gigi Riva non è mai voluto andar via».