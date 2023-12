L’Esperia stavolta si ferma 

Grottaferrata 69

Esperia 63

San Nilo Grottaferrata : Chiminello 3, Permon 16, Villamaina ne, Ridolfi 16, Reali 2, Spinosa 8, Oliva 17, Corvo, Brenda 7. Allenatore Busti

Esperia Cagliari : Cabriolu, Mercenaro 6, Kucan 8, Floridia 9, Potì 7, Villani, Thiam 14, Picciau 10, Locci 5, Sanna 4. All. Manca

Parziali : 16-17; 32-38; 48-49



L’Esperia non ingrana la sesta. I granata litigano col canestro (appena 5/26 dall’arco) e dopo 5 vittorie consecutive cadono sul parquet di Grottaferrata nel secondo turno di ritorno della B Interregionale (69-63). Alla truppa di Manca non è bastata la doppia-doppia d’ordinanza di Thiam (14 punti e 12 rimbalzi): troppi alti e bassi hanno pregiudicato una prestazione buona soprattutto nella fase centrale, quando il lungo senegalese aveva dato ai suoi anche 8 punti di vantaggio. Poi la difesa spigolosa dei laziali ha cambiato il volto del match, chiuso anche con un pizzico di nervosismo dopo l’espulsione per proteste di Villani. Il ko (sesto in stagione, a fronte di 7 successi) non provoca sconquassi in classifica, ma rallenta comunque l’assalto alle prime quattro posizioni che valgono l’accesso alla Poule Gold dei playoff.

Cronaca

Preoccupati dall’impatto vicino a canestro di Thiam, i padroni di casa optano inizialmente per una difesa a zona che paga dividendi (subito +6. Manca chiama timeout e i suoi rispondono in maniera vigorosa, con un 9-0 di parziale che vale il controsorpasso. Dopo le difficoltà iniziali emerge anche la prestanza di Thiam, che fa il vuoto a rimbalzo, intimidisce e ispira il primo allungo sul 28-20. Grottaferrata prova a rifarsi sotto con una tripla di Spinosa, ma l’assalto è ricacciato indietro alla sirena (38-32).

Al rientro in campo i laziali sporcano la gara con una difesa particolarmente aggressiva, costringendo spesso gli esperini a conclusioni difficili sulla sirena dei 24 secondi. In attacco Oliva e Permon fanno la voce grossa, griffando un break di 10-2 che fa girare l’inerzia del match. Con Thiam gravato di falli, Manca pesca minuti di qualità dal giovanissimo Mercenaro (classe 2005), che con 6 punti riporta la sfida sui binari del punto a punto. Sul più bello, però, Kucan e soci smarriscono ancora la via del canestro, e gli uomini di Busti ne approfittano per piazzare l’accelerazione decisiva con la tripla di Ridolfi a 35 secondi dal termine.



