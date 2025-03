L’Esperia stasera in cerca di punti a Ozzano (ore 21) 

In Emilia per invertire il trend. Dopo tre sconfitte nei primi quattro turni della Poule Gold di Serie B Interregionale, la Confelici Carni Cagliari vuole rialzarsi questa sera nel turno infrasettimanale che la vedrà protagonista sul parquet della Logimatic Group Ozzano (palla a due alle 21), con l’obiettivo di ritrovare fiducia e rilanciarsi nella corsa ai playoff.

Le insidie

Reduci dal ko interno contro Recanati, i rossoblù puntano decisi al riscatto. Ma le insidie non mancano: «Giocare in trasferta, con poco tempo per preparare la partita nel dettaglio, non sarà affatto semplice», avverte il play Ludovico Sanna. «Dovremo puntare sulla voglia di reagire dopo le ultime sconfitte, tornando a esprimere quel basket che ci ha permesso di restare stabilmente in zona playoff fino a qualche settimana fa». Ozzano è ultima nella Poule Gold con 10 punti, due in meno dell’Esperia (che però è al settimo posto) e, come la Confelici, cerca la seconda vittoria nel girone, dopo quella nel terzo turno contro L’Aquila (99-81). «Di fronte avremo un avversario di valore, come tutte le squadre di questo girone così equilibrato e competitivo», sottolinea Sanna, «Ozzano è una formazione fisica e ben strutturata. Ci aspetta una gara impegnativa, resa ancora più complessa dal nostro momento difficile, con due sconfitte consecutive sulle spalle».

Imparare dagli errori

L’Esperia proverà a far tesoro degli errori, specie nel finale, che sono costati il successo sabato scorso a Monte Mixi. Da valutare anche il contributo del nuovo pivot Bartolozzi, che ha avuto qualche allenamento in più per integrarsi con i compagni dopo l’esordio (positivo) contro Recanati. «In questo campionato ogni minima distrazione si paga a caro prezzo», evidenzia Sanna, «alcune sconfitte sono arrivate con scarti ridotti, spesso frutto di parziali subiti nei momenti chiave. Sono situazioni in cui dobbiamo assolutamente migliorare per essere più solidi». La ricetta per ripartire è chiara: «Dobbiamo ridurre questi cali di concentrazione, ritrovare lo slancio e tornare a esprimerci con determinazione», conclude, «dando il massimo come sempre e lottando su ogni pallone».



RIPRODUZIONE RISERVATA