L’Esperia sta crescendo  

L’esordio nel 2023 è stato dolcissimo, con una vittoria (la sesta casalinga) sofferta ma meritata su Frascati. E dopo tre mesi abbondanti di stagione lo si può affermare senza paura di smentite: l’Esperia può legittimamente ambire a un posto tra le prime cinque del suo girone. A patto, però, che sappia risolvere una volta per tutte il tabù trasferta. Lontano da Monte Mixi, infatti, sono arrivate tante buone prestazioni, ma nessun punto. Un dato in controtendenza rispetto al rendimento interno, che ha visto i granata alzare bandiera bianca solo al cospetto di Ferentino.

Parla Perez

«Ci manca ancora un pizzico di mentalità per imporre il nostro gioco», spiega il lungo argentino Federico Perez, «siamo stati spesso discontinui, e questo ci ha portato a perdere anche delle gare che avevamo sotto controllo». Non è ancora troppo tardi, comunque, per un cambio di rotta. Magari già a partire da sabato prossimo, quando il quintetto di Manca volerà a Ostia: «Contro Frascati abbiamo condotto in porto una sfida molto equilibrata», evidenzia, «questo rappresenta uno step di crescita verso quella maturità che vogliamo raggiungere. Ora cercheremo conferme contro la San Paolo: all’andata vincemmo di quasi 30 punti, ma sul loro campo sarà tutto diverso». Perez si sta ritagliando un ruolo via via sempre più importante nelle rotazioni. Merito di un rendimento in crescendo, che lo ha visto raggiungere la doppia cifra in quattro delle ultime sei gare: «Il mio ambientamento procede bene», ammette, «tuttavia mi sento in debito per qualche prestazione esterna non perfetta. Sono sicuro, però, che le cose siano destinate a migliorare».



