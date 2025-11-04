L’Esperia soffre il mal di trasferta: «Ma stiamo lavorando bene» 

Due vittorie al PalaPirastu, tre pesanti stop in trasferta. L’avvio di stagione della Confelici Cagliari in B Interregionale è stato, forse, un pizzico più complicato del previsto. L’assenza di Giordano pesa (l’argentino è fermo dopo l’intervento al ginocchio e atteso per fine mese), così come l’assestamento dei nuovi arrivati Frattoni e Morgillo chiamati a integrarsi in un gruppo collaudato. A rendere tutto più arduo è un girone inedito e molto equilibrato, con le formazioni campane sempre difficili da decifrare per caratteristiche e stile di gioco.

Capitan Locci

Sabato scorso, a Marigliano, gli esperini avevano dato segnali piuttosto positivi prima di calare nel finale e subire la terza sconfitta consecutiva lontano da Cagliari. «Il momento della squadra si può valutare dal lavoro settimanale: stiamo lavorando bene e duramente», spiega il capitano Daniele Locci, «è un campionato equilibrato dove tutte hanno perso tranne Avellino e Carver. Serve solo essere più precisi in alcuni episodi». Sabato alle 16,30 l’Esperia tornerà in campo davanti al pubblico di casa contro L’Aquila con l’obiettivo di difendere l’imbattibilità interna e ritrovare fiducia. «A Marigliano forse c’è stata un po’ di tensione, volevamo troppo la prima vittoria esterna e questo ci ha tolto serenità», aggiunge Locci, «l’assenza di Giordano si fa sentire, è innegabile, ma quando tornerà ci darà un grande aiuto».

Il capitano guarda già al prossimo impegno: «Nel prossimo match mi aspetto un aumento di intensità e la voglia di arrivare per primi su ogni pallone vagante», conclude, «a partire da lì potremo costruire una partita più tranquilla e solida».



