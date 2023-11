L’Esperia si sente beffata 

Esperia 70

Virtus Roma 72

Esperia Cagliari : Pili ne, Cabriolu 3, Mercenaro ne, Kucan 30, Floridia 11, Potì ne, Villani 6, Frattaroli, Picciau 9, Locci 3, Sanna 8. Allenatore Manca

Virtus Roma : Petrucci 19, Banach 2, Whelan 25, Frisari 7, Casale 2, Valentini 6, Zoffoli 5, Rocchi ne, Giacomi 4, Ngnoudie 2. Allenatore Tonolli

Parziali : 21-18; 37-40; 62-58



Un controverso fischio arbitrale a 5” dal termine rovina la miglior prova stagionale dell’Esperia, sconfitta tra rabbia e rimpianti dalla corazzata Virtus Roma nel 7° turno di Serie B Interregionale (72-70).

In piena emergenza, con Potì out per infortunio e il nuovo pivot Thiam arrivato nell’Isola solo venerdì notte, i granata hanno offerto una prova fatta d’intensità e carattere, mettendo alla frusta la principale indiziata (con Fiumicino) per la promozione in B nazionale.

Senza lunghi di ruolo, coach Manca ha potuto rispolverare il collaudato abito tattico che ha fatto le fortune dei cagliaritani in C Gold: difesa aggressiva, contropiede e spazi aperti in area per le penetrazioni degli esterni. Un impianto che ha funzionato a dovere anche grazie alla verve di Kucan (30 punti e 7/8 dalla lunga distanza). Con una manciata di secondi sul cronometro della partita, il croato era stato capace di griffare anche il canestro della vittoria. I direttori di gara, però, l’hanno punito con un discutibile fallo in attacco, mandando in fumo il sogno di una meritata impresa.

La sconfitta (quarta in casa) lascia l’Esperia nelle zone centrali della graduatoria con 4 punti. Ma le notizie buone non mancano: il gioco migliora, e lo spirito battagliero dello scorso anno si è rivisto a pieno. Con Potì e Thiam disponibili, la stagione potrà decollare.

Cronaca

Il piano partita degli ospiti è scontato: far emergere il gap fisico favorendo le ricezioni dei suoi lunghi vicino a canestro. L’Esperia però difende con ferocia e trova continuità al tiro pesante: il risultato è un break di 21-12 che spaventa Tonolli. La Virtus torna a galla esplorando bene i cambi difensivi e approfittando dei problemi di falli di Locci (unica ala in grado di fare a sportellate sotto i tabelloni), ma nel secondo tempo le percentuali tornano ad assistere gli uomini di Manca, capaci di riprendere in mano l’inerzia grazie anche a una caparbia difesa mista (62-58). Nell’ultimo quarto i romani sembrano prendere il sopravvento con un parziale di 11-2. Kucan riaccende la speranza a suon di triple, ma gli arbitri, a fil di sirena, gelano Monte Mixi con un fischio che grida vendetta.



