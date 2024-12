L’Esperia si riposa: «Il nostro obiettivo è la Poule Gold»  

Dopo una corsa a perdifiato lunga due mesi, un po’ di riposo non guasta. Il prossimo sarà un inusuale weekend da trascorrere in poltrona per la Confelici Carni Cagliari, che sabato non scenderà in campo a Viterbo per la seconda giornata di ritorno.

La Stella Azzurra, avversaria di turno, ha infatti chiesto e ottenuto il rinvio a mercoledì 18 dicembre per via degli impegni del tecnico Fanciullo con le selezioni regionali del Lazio.

Poco male per i granata, che potranno approfittarne per rifiatare e pianificare il rush finale della regular season, con un primo posto solitario da difendere dagli assalti delle dirette inseguitrici Carver, Pescara e della stessa Stella Azzurra.

Coach Manca

Un’Esperia solida, matura e in grado, quando serve, di lottare nel fango della partita. Coach Manca si gode la sua creatura, capace di centrare 7 vittorie consecutive. Tutte sofferte, ma anche meritate: «Sono soddisfatto soprattutto di come questi successi sono arrivati», commenta il tecnico, «abbiamo sempre giocato con la testa. Non siamo ancora del tutto al completo, ma la squadra sta rispondendo alla grande. La classifica fa piacere: dobbiamo goderci il momento, tenendo presente la fatica che abbiamo fatto per arrivare a questo risultato. Ma attenzione: non siamo uno schiacciasassi, e il campionato è ancora molto lungo. Il nostro obiettivo resta centrare uno dei primi 6 posti in vista della Poule Gold, quando entreranno in scena squadre molto forti come quelle marchigiane».

Il prossimo step da compiere è chiaro: «Dobbiamo cercare di essere un pizzico più cattivi», dice, «mi rendo conto non sia semplice: siamo una squadra costruita sulla difesa, e questo comporta un grande dispendio di energie fisiche e mentali. Questo, talvolta, ci porta a essere meno lucidi in attacco. Ci sono anche gli avversari, tutti competitivi nella nostra Division, ma siamo consapevoli di dover progredire in termini di cinismo».



