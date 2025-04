L’Esperia si gioca la stagione in 40’ 

Quaranta minuti per decidere una stagione. La Confelici Cagliari sarà di scena domenica alle 18 al Palasport di Castelraimondo contro la Vigor Matelica nell’ultima giornata della Poule Gold di Serie B Interregionale.

I rossoblù di Federico Manca, ottavi con 20 punti, si giocano l’accesso ai playoff: una vittoria darebbe la certezza della qualificazione, in caso contrario, servirà sperare in una sconfitta del Bramante sul campo dell’Amatori Pescara, con cui l’Esperia è appaiata ma in vantaggio negli scontri diretti.

Matelica è prima con 28 punti e già sicura del suo piazzamento. Nell’ultimo turno ha perso nettamente contro la Stella Ebk, in una gara priva di peso specifico e condizionata dalle assenze. Una situazione che alimenta le speranze cagliaritane: possibile che i marchigiani, con l’obiettivo promozione nel mirino, preferiscano non forzare.

Non mancano però i problemi per l’Esperia, che dovrà fare a meno di Bartolozzi, fermato da un infortunio.

A fare il punto in casa rossoblù è Edoardo Maresca: «Contro Matelica ci aspetta una partita tosta. Hanno qualità in tutti i reparti, in particolare sotto canestro, dove dovremo dare il massimo per lottare a rimbalzo. Sono una squadra di livello nonostante qualche assenza, ma possiamo dire la nostra».

Il lungo sottolinea il momento della squadra e lo spirito con cui l’Esperia arriva all’ultimo appuntamento: «Da 10 giorni abbiamo in testa solo questa partita. Siamo consapevoli dell’importanza della posta in palio. Abbiamo lavorato bene e siamo cresciuti tanto nel girone di ritorno, dove abbiamo perso una sola partita, a Recanati e di un solo punto. I playoff li meritiamo».



