L’Esperia si deve inchinare 

Esperia 82

Porto Recanati 88

Esperia Cagliari : Pili ne, Cabriolu 5, Mercenaro ne, Kucan 21, Floridia 6, Potì 12, Thiam 11, Picciau 5, Locci 10, Tocco ne, Corsi 2, Sanna 10. All. Manca

SiConTe Porto Recanati : Mancini, Balilli, Losinski ne, Gamazo 26, Cingolani 4, Redolf 15, Trentini, Gulini 16, Montanari 18, Anibaldi 9. Allenatore Scalabroni

Parziali : 18-24; 41-43; 61-68



Stavolta la rimonta resta in canna. Dopo la rincorsa vincente di sabato scorso contro Pesaro, l’Esperia cade per la prima volta in casa nei play-in Silver di Serie B Interregionale. A violare Monte Mixi è la capolista imbattuta Porto Recanati, che centra la quinta vittoria consecutiva e si guadagna un posto nei playoff promozione (88-82). I marchigiani ringraziano il lungo Gamazo, a tratti incontenibile vicino a canestro (26 punti e 8 rimbalzi), ma anche gli esterni Montanari e Redolf, sempre pericolosi dall’arco (46% complessivo). Ai cagliaritani, invece, resta il rammarico per non aver capitalizzato un’altra prestazione di buon livello.

La gara

Inizio aggressivo per i granata, che doppiano subito i rivali con Kucan (10-5). Poi, però, anche Porto Recanati entra in partita: gli ospiti aumentano i rifornimenti sotto canestro per Gamazo e mettono in piedi un break di 9-0 che costringe Manca al primo timeout. La gara va a strappi: l’Esperia si riaccende con un contro parziale, ma il finale di primo periodo è ancora per i marchigiani (24-18).

Nuova fiammata esperina al principio del secondo periodo: Kucan e Locci scaldano la mano dall’arco e firmano un 10-2 che accende il pubblico di via Pessagno. Porto Recanati assorbe il colpo e riparte affidandosi alle buone percentuali dall’arco dei suoi esterni, protagonisti del +7. Ma a ridosso della pausa lunga Thiam ristabilisce l’equilibrio (43-41).

Nel secondo tempo la gara prosegue a ondate. Gli uomini di Manca partono meglio (+3 con Kucan protagonista), poi tornano a soffrire la precisione al tiro degli esterni avversari, che guidano l’allungo sul +10 (66-56) poco prima dell’ultimo mini intervallo. Spalle al muro, l’Esperia torna alle abitudini: spazi larghi in attacco per liberare gli uno contro uno. La ricetta funziona: Locci, dalla media distanza, accorcia fino al -2 e spaventa gli ospiti. Ma prima Redolf e poi Gulini sigillano il blitz della SiConTe.



