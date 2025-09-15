L’Esperia senza paura: ora vogliamo la serie B 

Lo stile è sobrio. L’Esperia, anche quest’anno felicemente abbinata al marchio Confelici, non fa proclami. In un luogo incantevole come Le Terrazze a Calamosca, dove sembra un quadro qualsiasi punto di vista, il primo club di Cagliari fra uno spritz e una fetta di salame fa capire che sarà una stagione di corsa. Verso la vetta, possibilmente quella finale. Perché il traguardo della Serie B mancato per un soffio, all’ultima partita, adesso è ben chiaro agli occhi di giocatori, staff tecnico e società. Nessun discorso, neanche la passerella dei cestisti. Loro ci sono, i giganti granata, vecchi e nuovi, polo bianca d’ordinanza e sorrisi a raffica. «E noi gli staremo vicino», dice Massimo Zedda, fra i primi ad arrivare nel tardo pomeriggio di ieri. Il sindaco rappresenta la città, non solo la tifoseria, attesa – si spera in massa – al PalaPirastu e non più nella storica palestra di via Pessagno. Con Zedda anche l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta: «Ho fiducia, la squadra si è rinforzata, questa società è un esempio di come la programmazione, senza fretta, porti sempre a buoni risultati». Il numero uno del Coni Bruno Perra: «L’Esperia è una eccellenza della città, alla società massimo sostegno».

Il club

«L’esperienza della passata stagione ci è servita», dice Luigi Zucca, consigliere delegato e fratello di Giovanni, al timone della società, «approdiamo al PalaPirastu anche per dare alla città la possibilità di poterci seguire comodamente e con l’aiuto – se dovesse arrivare – anche di altri investitori, vorremmo costruire una stagione di vertice puntando al salto di categoria». Dopo aver costruito un roster competitivo con gli innesti della guardia argentina Gianluca Frattoni e dell’ala-pivot Ivan Morgillo su un gruppo già forte, la dirigenza vuole coinvolgere la piazza, sempre un po’ freddina davanti a qualsiasi tentativo di riportare a Cagliari il basket che conta. Abbonamenti a prezzi popolari (siamo già a quota 500), iniziative, una fidelizzazione che andrà avanti anche e soprattutto con le vittorie. Fra chi è passato a salutare l’Esperia che decolla, anche il numero uno del tennis italiano Angelo Binaghi. A proposito di vittorie.

