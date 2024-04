L’Esperia saluta il proprio pubblico 

Ultimo impegno interno della stagione per l’Esperia, che questo pomeriggio (17.30) si congeda dal pubblico di Monte Mixi ospitando Teramo nel penultimo turno della Serie B Interregionale. I granata si presentano all’impegno col solo obiettivo di ben figurare e, possibilmente, agganciare proprio gli abruzzesi a quota 10 punti nella classifica dei play-in Silver.

«Ci teniamo a chiudere la seconda fase con un buon piazzamento», afferma l’ala Giuseppe Floridia, «anche se siamo ormai fuori dai playoff, le motivazioni restano invariate. Vogliamo vincere e ringraziare così i nostri tifosi per il supporto incessante che ci hanno offerto quest’anno».

Serie C

Scattano le semifinali dei playoff nel campionato di Serie C Unica. Oggi (19) al PalaSant’Elena si alza la prima palla a due tra la Ferrini Delogu Legnami e Torres. L’esperienza dei quartesi da una parte, la sfrontatezza dei giovani sassaresi dall’altra: questi, in sintesi, i temi della sfida che, poco meno di un anno fa, valeva il titolo regionale.

Domani (20), a Sorso, è invece in programma Gara 1 tra la favoritissima Sennori e l’Olimpia Cagliari. Questa sera (19) a Elmas si gioca anche per la salvezza, con Manitech e Cus Sassari che si affrontano nel secondo turno dei playout.



