L’Esperia sa anche soffrire 

La partita L’avvio di gara, a dire il vero, aveva lasciato presagire il consueto copione: Esperia aggressiva, cinica e capace di piazzare subito il break sul 12-4 con le triple di Perez e Picciau. Frascati ha arrancato, poi ha accorciato il gap grazie con Grilli e Bonessio (16-10 al 10’), ma è stata prontamente ricacciata indietro da Garello, capace di far toccare ai suoi la doppia cifra di vantaggio sia in chiusura di secondo quarto, sia in apertura del terzo. Frascati, mai doma, si è ricompattata, e con un parziale di 8-0 si è rifatta sotto fino al -2. La gara, tesa ed equilibrata, si è incanalata sui binari del punto a punto: Grilli ha firmato la parità a 44, l’Esperia si è ripresa il vantaggio, ma poi è scivolata sotto anche di 4 lunghezze. Una provvidenziale tripla di Locci ha rianimato i padroni di casa, capaci di tornare avanti con Garello e Picciau e poi di difendersi dagli ultimi assalti laziali.

L’Esperia si scopre anche capace di soffrire. I granata non steccano e superano Frascati a Monte Mixi (66-59) portando a casa il sesto successo stagionale nel torneo di C Gold. Due punti strappati con lucidità nei caldissimi minuti finali del match, proprio quando i laziali, guidati da un super Grilli, sembravano in grado di poter piazzare il break decisivo. Fondamentale il solito Garello (16 personali), ma i cagliaritani hanno potuto contare anche sulla sapiente regia di Sanna, autore di alcuni canestri pesanti nell’ultimo minuto.

Esperia 66

Basket Frascati 59

Esperia Cagliari : Piras ne, Cabriolu, Floridia 2, Chessa, Villani 5, Frattaroli ne, Picciau 6, Locci 8, Perez Da Rold 11, Fois 5, Garello 16, Sanna 13. All. Manca

Club Basket Frascati : Grilli 16, Monetti 4, Valentini ne, Albenzi, Guaita 3, Schivo 2, Bonessio 8, Pittman 4, Cavallo 10, Sforza 12, Marrella ne. Allenatore Zerbin

Parziali : 16-10; 33-24; 47-45



La partita

Dopo partita

Coach Federico Manca tira un sospiro di sollievo: «Era fondamentale vincere e ci siamo riusciti», commenta, «questo è l’aspetto più positivo. La gara, invece, ha detto che siamo ancora immaturi nella gestione dei vantaggi. Dopo l’intervallo potevamo indirizzare la partita dalla nostra parte con un margine ben più ampio, ma non ci siamo riusciti. Allo stesso tempo la vittoria è arrivata in modo diverso rispetto alle volte precedenti, soffrendo e con gli ultimi possessi gestiti bene. Non avevamo mai vinto in questa stagione una partita così combattuta: i ragazzi sono stati bravi a reagire nel momento di difficoltà».



