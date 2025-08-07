L’Esperia riparte dopo la delusione 

Ha sfiorato la promozione sul campo e sperato nel ripescaggio estivo, sfumato per una scelta che ha lasciato l’amaro in bocca: la riduzione dei gironi di B Nazionale da 20 a 19 ha tagliato fuori l’Esperia Cagliari, che però è pronta a rilanciare.

Il roster

La squadra di coach Federico Manca riparte dalla B Interregionale con un obiettivo chiaro: confermarsi al vertice. Il mercato ha già regalato conferme importanti, a cominciare da quella dell’ala Riccardo Picciau, protagonista assoluto degli ultimi playoff. Il classe ‘97 ha saputo emergere nei momenti decisivi, in particolare nella serie dei quarti contro la Carver Roma, risultando determinante in termini di energia e impatto emotivo.

Accanto a lui sembrano scontate le conferme di due pedine fondamentali: Daniele Locci, ala forte di grande presenza fisica e continuità, e Luigi Cabriolu, playmaker che ha mostrato evidenti progressi nella gestione del gioco e nella lettura delle situazioni. Cuore e mente del progetto sarà ancora Marco Giordano: il regista argentino, già grande protagonista nella passata stagione, è attualmente a Cagliari per recuperare dall’operazione alla cartilagine del ginocchio. L’intervento, perfettamente riuscito a giugno, lo terrà fermo fino all’inizio di novembre.

Innesti

Nel frattempo il club ha già messo a segno un colpo di rilievo con l’ingaggio della guardia italo-argentina Gianluca Frattoni, giocatore di energia e personalità. Sul fronte lunghi, invece, sembra fatta per l’arrivo di Ivan Morgillo, solida ala-pivot reduce dall’esperienza con la Vigor Matelica, sempre in B Interregionale. Dovrebbe restare anche il centro senegalese Thiam, mentre si cerca una nuova ala forte per sostituire Edoardo Maresca, volato alla Viola Reggio Calabria.

L’Esperia potrà contare anche su alcuni giovani prodotti del settore giovanile, inseriti all’interno del progetto condiviso con l’Olimpia Cagliari. E avrà come casa il PalaPirastu, con la campagna sostenitori che ha già dato risposte incoraggianti. Il debutto è in calendario per il 27 settembre sul campo di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli.

Qui Sennori

Anche la neopromossa Klass Sennori si sta muovendo con grande attenzione. Dopo l’innesto del lungo laziale Obinna Nwokoye è arrivata la firma dell’esterno Yuri Biolchini, protagonista con la Torres in C regionale. Classe 2001, Biolchini torna sul parquet dopo una breve pausa per motivi di studio. La società guidata da coach Gabriele Piras ha già ufficializzato le conferme del capitano Enrico Merella, dell’ala Andrea Cordedda e di Alessandro Pisano.

L’esordio sarà casalingo, il 27 settembre a Sorso, contro Marigliano. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva per affrontare senza patemi il primo storico campionato in B Interregionale.



