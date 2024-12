L’Esperia riparte da Viterbo 

La nona sinfonia è rimasta solo sullo spartito. Domenica scorsa, sul campo del Nuovo Basket Aquilano, la Confelici Carni Cagliari non è riuscita a suonarla. Impantanati della difesa a zona degli abruzzesi, gli esperini non sono riusciti a prolungare la serie di 8 vittorie consecutive che li aveva proiettati al primo posto nella classifica della Serie B Interregionale. Poco brillanti sulle gambe e penalizzati dall’assenza di un tiratore in grado “aprire la scatola” come Potì, i cagliaritani hanno fatto fatica a raddrizzare l’inerzia di un match approcciato in maniera blanda (subito 11-4) e proseguito con troppi alti e bassi.

Poco male: al di là dell’aggancio in vetta per mano della Carver, la battuta d’arresto pesa il giusto in termini di classifica. I due punti persi per strada in Abruzzo contro la quart’ultima della classe difficilmente sarebbero stati utili in vista della prossima Poule Gold, nella quale farà fede il computo degli scontri diretti con le prime 6 della graduatoria.

“Depenalizzato” lo stop aquilano, il tour de force di fine 2024 propone ora due match ad alta quota dal peso specifico ben più consistente: prima la Stella Azzurra in trasferta, poi la Carver Roma, sabato, davanti al pubblico di via Pessagno.

Parla Villani

Si inizia stasera, dal PalaMalé di Viterbo (ore 21) con il recupero del match rinviato due settimane fa per l’indisponibilità del coach laziale Fanciullo. La Stella Azzurra è quarta con 20 punti (2 in meno dell’Esperia) e punta a riscattare l’ultimo passo falso casalingo contro Vasto.

L’Esperia, dal canto suo, vuole cancellare il ricordo della gara d’andata, giocata a Monte Mixi lo scorso 5 ottobre e persa per 72-67. «A L’Aquila non abbiamo giocato da Esperia», osserva il capitano granata Fabio Villani, «gli avversari sono stati più reattivi di noi e hanno saputo trovare tanti punti in contropiede. Abbiamo accusato infortuni e stanchezza, ma ora vogliamo voltare pagina. A Viterbo è importante far punti per riportarci avanti negli scontri diretti. Sappiamo che non sarà facile, perché la Stella Azzurra ha aggiunto anche un buon lungo Fokou, già affrontato lo scorso anno con la Virtus Roma. Il primo obiettivo della gara sarà pareggiare la loro prestanza fisica vicino a canestro».

Importante anche la tenuta difensiva sull’ala croata Begic, miglior realizzatore del campionato con quasi 23 punti di media a partita e decisivo nella sfida d’andata con 33 personali: «Mi aspetto una partita intensa e combattuta punto a punto», sottolinea, «Viterbo è forte, ben allenata e, come noi, sarà affamata di rivincita pur dovendo fare i conti con la stanchezza per gli impegni ravvicinati».



