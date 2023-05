L’Esperia può riaccendere l’entusiasmo a Cagliari 

Esperia 67

S. Paolo Ostiense 54

Esperia Cagliari : Manca 13, Cabriolu, Floridia 16, Chessa 2, Villani, Frattaroli ne, Garello 1, Picciau 20, Locci 2, Fois 1, Piras ne, Sanna 12. Allenatore Manca

San Paolo Ostiense : Pedemonte 3, Desideri ne, Miscione 3, Ballin 13, Loi 10, Mostacci, Gentiloni Silveri ne, F. Conte ne, Amanti 14, Bianchini, Galli 7, R. Conte 4. Allenatore Colella

Parziali : 18-14; 38-29; 47-49



Alla sirena finale la festa è doppia: l’Esperia vola in B Interregionale superando la San Paolo (67-54), ma soprattutto riaccende una volta per tutte la passione della Cagliari del basket, che ieri ha assistito in massa (e col fiato sospeso) ai 40 minuti che hanno riportato i cagliaritani a riassaporare la quarta serie nazionale.

Da un Manca all’altro: quarant’anni dopo lo zio Paolo, che nell’83 superò il Csm in una finale consegnata alla storia della palla a spicchi isolana, tocca a Federico Manca accompagnare gli esperini al salto di categoria: un passaggio generazionale che, si spera, potrà essere di buon auspicio per la permanenza del club sulla scena nazionale.

La cronaca

Il match inizia in salita per Villani e soci, sotto dopo pochi possessi sul 7-2. La San Paolo tira bene dall’arco e trova con continuità dei rifornimenti sotto canestro per il lungo Amanti, che sfrutta a dovere l’assenza di Perez (infortunato) e spinge avanti i suoi. Picciau guida la reazione dell’Esperia, che si scuote e tocca anche il +11 prima di andare alla pausa lunga con 9 punti di vantaggio.

I romani sono coriacei e non demordono: approfittando anche delle difficoltà di Garello, gli ospiti girano l’inerzia in proprio favore nel terzo periodo trovando anche 7 lunghezze di vantaggio poco prima del 30’.

I granata si spaventano, ma a levare le castagne dal fuoco ci pensa ancora Picciau, che rompe gli indugi all’inizio dell’ultimo periodo con 5 punti consecutivi. Nel finale i romani non hanno più energie per rimettere in discussione il risultato, mentre il quintetto di Manca vola verso la vittoria di fronte ai 400 tifosi festanti di via Pessagno. La promozione in B è realtà, e una cosa è già certa: l’Esperia non vuole essere solo di passaggio.



