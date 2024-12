L’Esperia punta al nono successo 

Avanti con fiducia. La Confelici Carni Cagliari fa rotta verso l’Abruzzo, dove domenica (alle 16) affronterà il Nuovo Basket Aquilano nella quarta giornata di ritorno della Serie B Interregionale. I granata guardano tutti dall’alto con 22 punti e 8 successi di fila, ma i risultati dell’ultimo mese hanno mandato un messaggio chiaro: le insidie possono nascondersi su ogni campo e l’Esperia non può permettersi il lusso di sottovalutare una compagine terz’ultima (10 punti davanti a Mondragone e Pescara) ma capace, solo poche settimane fa, di mandare al tappeto una delle pretendenti alla Poule Gold come la Stella Ebk.

Nel pieno del tour de force di fine anno, che la vedrà affrontare anche le delicate sfide contro Viterbo e Carver prima della sosta natalizia, Villani e soci proveranno a confermare gli ottimi spunti offerti mercoledì nell’autoritaria affermazione interna contro Palestrina. Osservati speciali Vigori e Tuccella, migliori realizzatori degli abruzzesi rispettivamente con 12,8 e 12,2 media punti a partita.

Serie C

L’ottavo turno di andata della Serie C Unica è scattato ieri sera con l’anticipo del PalaSant’Elena di Quartu che ha visto la Pisano Arredamenti superare Il Veliero Calasetta per 78-68. Tutte oggi le altre quattro gare in programma: alle 17,30 il Sant’Orsola Sassari riceve la visita della Coral Alghero mentre alle 18, al PalaEsperia di Cagliari, va in scena il big match tra Olimpia e Torres, due tra le formazioni appaiate al secondo posto. Alle 18,30 a Nuoro la Sirius del bomber argentino Mariani cerca un’altra vittoria contro il Cus Sassari per tenere il passo delle prime. Mezz’ora più tardi (19) si chiude con il più classico dei testa-coda: a Sorso la capolista imbattuta Innovyou Sennori ospita la Dinamo Sassari B, ultima e ancora a secco di successi. Turno di riposo, infine, per l’Antonianum.



