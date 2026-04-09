L’Esperia prepara i playoff: «Dal derby grande fiducia»  

Un’iniezione di fiducia in vista del gran finale. Grazie al successo di mercoledì sera nel derby sardo contro la Klass Sennori, l’Esperia si è lasciata alle spalle un periodo con più ombre che luci (almeno in termini di risultati) ed è tornata a guardare con ottimismo alla lotta playoff.

In un clima da derby inusuale ma gradevole, con le due tifoserie che per tutta la durata del match si sono scambiate cori di amichevole sostegno, i rossoblù hanno offerto una prova con pochissime sbavature. Dopo un avvio nel quale l’aggressività dei romangini aveva creato qualche grattacapo, l’Esperia ha preso in mano le redini nel secondo quarto (break di 27-14) per poi reagire con maturità all’unico sussulto ospite, arrivato nella fase centrale del terzo periodo. Una vittoria anche più netta di quanto non reciti il +13 finale (83-70), che lascia sensazioni positive alla vigilia degli ultimi 120 minuti di regular season.

Coach Manca

«E’ stata una bella partita», commenta coach Federico Manca, «si è vista una buona qualità di gioco su entrambi i fronti. Sennori è una squadra in fiducia e lo ha dimostrato. Nel terzo quarto ha provato a riaprire la partita, ma ci siamo subito sbloccati mentalmente contro la zona, trovando canestri dall’arco e ricacciando indietro qualche fantasma del passato».

Merito anche del talento di Marco Giordano, che dopo qualche settimana di rodaggio è tornato a mostrare brani del suo talento abbagliante. Per lui 18 punti con 5/10 dall’arco: «Lo stavamo aspettando», ammette il tecnico, «ma solo in termini di produzione offensiva, perché la sua leadership non è mai venuta meno. I suoi canestri ci permettono di compiere uno step di competitività: per battere le grandi squadre ci vogliono anche le giocate dei singoli, e Marco ha dei colpi da campione».

Il rush finale

Il calendario non concede pause di riflessione. Già domani (ore 19) si torna in campo a Caiazzo. Sul parquet dell’ultima in classifica, la Confelici ha il dovere di vincere. Anche perché gli ultimi due turni regaleranno gli incroci pericolosi con le big Carver e Stella Ebk: «Ci troveremo di fronte una squadra migliore di quanto non dica la classifica», conclude Manca, «vogliamo vincere il più possibile per arrivare ai playoff con fiducia e con la miglior griglia possibile. A quel punto i valori si azzereranno e proveremo a divertirci, come già successo l’anno scorso».



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