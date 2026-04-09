VaiOnline
Basket B Interregionale.
10 aprile 2026 alle 00:26

L’Esperia prepara i playoff: «Dal derby grande fiducia»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’iniezione di fiducia in vista del gran finale. Grazie al successo di mercoledì sera nel derby sardo contro la Klass Sennori, l’Esperia si è lasciata alle spalle un periodo con più ombre che luci (almeno in termini di risultati) ed è tornata a guardare con ottimismo alla lotta playoff.
In un clima da derby inusuale ma gradevole, con le due tifoserie che per tutta la durata del match si sono scambiate cori di amichevole sostegno, i rossoblù hanno offerto una prova con pochissime sbavature. Dopo un avvio nel quale l’aggressività dei romangini aveva creato qualche grattacapo, l’Esperia ha preso in mano le redini nel secondo quarto (break di 27-14) per poi reagire con maturità all’unico sussulto ospite, arrivato nella fase centrale del terzo periodo. Una vittoria anche più netta di quanto non reciti il +13 finale (83-70), che lascia sensazioni positive alla vigilia degli ultimi 120 minuti di regular season.

Coach Manca
«E’ stata una bella partita», commenta coach Federico Manca, «si è vista una buona qualità di gioco su entrambi i fronti. Sennori è una squadra in fiducia e lo ha dimostrato. Nel terzo quarto ha provato a riaprire la partita, ma ci siamo subito sbloccati mentalmente contro la zona, trovando canestri dall’arco e ricacciando indietro qualche fantasma del passato».
Merito anche del talento di Marco Giordano, che dopo qualche settimana di rodaggio è tornato a mostrare brani del suo talento abbagliante. Per lui 18 punti con 5/10 dall’arco: «Lo stavamo aspettando», ammette il tecnico, «ma solo in termini di produzione offensiva, perché la sua leadership non è mai venuta meno. I suoi canestri ci permettono di compiere uno step di competitività: per battere le grandi squadre ci vogliono anche le giocate dei singoli, e Marco ha dei colpi da campione».

Il rush finale
Il calendario non concede pause di riflessione. Già domani (ore 19) si torna in campo a Caiazzo. Sul parquet dell’ultima in classifica, la Confelici ha il dovere di vincere. Anche perché gli ultimi due turni regaleranno gli incroci pericolosi con le big Carver e Stella Ebk: «Ci troveremo di fronte una squadra migliore di quanto non dica la classifica», conclude Manca, «vogliamo vincere il più possibile per arrivare ai playoff con fiducia e con la miglior griglia possibile. A quel punto i valori si azzereranno e proveremo a divertirci, come già successo l’anno scorso».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
Il focus

Ancora bombe sul Libano e Hormuz rimane chiuso

Altro attacco dell’Idf, Trump chiede a Netanyahu di fermarsi 
La tragedia

Ucciso dal figlio con un cacciavite

Il delitto a Bosa: Paolo Pinna è accusato dell’omicidio del babbo Giuseppe 
Mariella Careddu
Trasferimento da completare entro dieci giorni. Preoccupa l’accessibilità della vecchia struttura lasciata nel 2017

Ospedale di comunità: via il centro vaccinale

L’Asl di Cagliari cambia le attività del Binaghi: gli ambulatori tornano in piazza De Gasperi ma è polemica  
Alessandra Ragas
La conferenza.

Gallura pronta allo sciopero

Andrea Busia
Intervista

«L’insularità non può penalizzare la sanità sarda»

Orazio Schillaci: «Ci sono Regioni più performanti, altre meno. Noi aiutiamo quelle in difficoltà» 
Roberto Murgia