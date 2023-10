L’Esperia per la prima vittoria 

L’Esperia cerca in Umbria la prima gioia della sua stagione. Questo pomeriggio (18.30) i granata saranno di scena a Perugia contro il Val di Ceppo nel quarto turno di Serie B Interregionale.

Privi di Potì, fermato da una frattura al radio nel match contro la Carver, i granata tenteranno l’assalto a una formazione in salute, come dimostrato dall’ultima affermazione esterna a spese di Grottaferrata. «Siamo animati da grande voglia di riscatto», afferma il playmaker Ludovico Sanna, «affrontiamo un avversario che abbiamo studiato nelle sedute video. Dovremo prestare particolare attenzione al loro pivot (il lituano Rimsa, alto 208 cm) capace non solo di concludere ma anche di creare gioco per i compagni. In trasferta non è mai facile imporsi, ma faremo tutto il possibile per vincere».

Coach Manca mette in guardia i suoi: «Val di Ceppo ha esterni di talento e ama giocare con ritmo, tirando spesso nei primi secondi dell’azione», dice, «per noi non è un buon momento in termini di risultati, ma la squadra si sta allenando bene e con l’obiettivo di iniziare a vincere». (ro.r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA