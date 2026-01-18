VaiOnline
B Interregionale.
19 gennaio 2026

l’Esperia ottiene la vittoria che serviva 

Esperia cagliari 73

antoniana 60

Confelici carni CA : Porcu, N. Manca 6, Cabriolu 9, Gelsi 3, Giordano ne, Potì, Frattoni 20, Thiam 8, Picciau 6, Locci 11, Pili ne, Morgillo 10. Allenatore F. Manca
Bioverde Antoniana : Chirico 6, Mavric 15, Smith 17, De Rosa, Trapani 4, Trentini 6, Di Palma 10, Serrapica, Pezzella, Cortese 2. Allenatore Zurolo
Parziali : 17-17; 37-25; 60-38


L’Esperia rialza subito la testa. Dopo i due ko di fila contro Carver e Stella Ebk, i rossoblù domano l’Antoniana e conquistano il settimo successo in B Interregionale. Il +13 (73-60) maturato alla sirena testimonia solo in parte il predominio della squadra di coach Manca.

La partita

Dopo un avvio caratterizzato da vari botta e risposta, la Confelici ha preso saldamente in mano l’inerzia del match nel secondo periodo. Picciau, Frattoni e Cabriolu sono stati gli ispiratori di un break di 20-8 che ha permesso di allungare sul +12 alla pausa lunga.
Al rientro in campo, l’Esperia ha continuato a premere sull’acceleratore, toccando anche le 20 lunghezze di vantaggio con la tripla di un ottimo Frattoni (52-32). Messo al sicuro il successo, nel finale Locci e compagni hanno badato a gestire senza problemi. Per la prima volta è andato a referto anche Marco Giordano: l’argentino non è sceso in campo ma pare ormai a un passo dal rientro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

