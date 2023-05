L’Esperia ora vede la Serie B: «Ma è ancora tutta da giocare» 

L’obiettivo è lì, a un passo. Ora, però, serve un ultimo sforzo. Non si vuole cullare sugli allori l’Esperia, che sabato ha fatto suo il primo atto dei playoff superando a Roma la San Paolo Ostiense (60-56). Garello e compagni hanno già voltato pagina e sono focalizzati sulla seconda sfida della serie, fissata per sabato 27 maggio (18) nel fortino di Monte Mixi: un’altra vittoria varrebbe l’agognata promozione in B Interregionale.

Per riuscire nell’intento, i granata saranno chiamati a ripetere la solida prestazione offerta nella Capitale, caratterizzata da un inizio a spron battuto e da una difesa capace di tener botta di fronte ai disperati assalti finali della San Paolo.

«La squadra è partita bene», commenta coach Manca, «poi l’Ostiense si è scossa ed è tornata a contatto». Sotto pressione, in altre circostanze gli esperini si sarebbero sfaldati, «ma non stavolta», evidenzia, «merito soprattutto di una grande difesa. Faccio i complimenti ai miei giocatori, perché aver resistito di fronte al tentativo di rimonta rappresenta un importante segnale di crescita».

Il tifo

Un ruolo importante lo ha giocato il tifo granata, con più di 40 supporters che hanno invaso le tribune del PalaSpano. Una passione che, da sola, meriterebbe già il palcoscenico della B. «Ringrazio i tifosi», aggiunge il tecnico, «si sono rivelati un sostegno fondamentale per tutta la squadra». I cagliaritani sanno bene di essere solo a metà dell’opera. Sabato, in un PalaEsperia che si preannuncia caldissimo, saranno vietati i cali di tensione: «Non abbiamo ancora fatto nulla», precisa, «i match point a disposizione sono due, ma speriamo di chiudere i conti subito davanti al nostro pubblico».



