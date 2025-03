L’Esperia non si risolleva 

Esperia Cagliari 72

Pallac. Recanati 78

Confelici Carni CA : N. Manca 5, Cabriolu, Giordano 14, Potì 6, Thiam 10, Picciau 9, Locci 7, Maresca 13, Bartolozzi 8, Pili ne, Sanna. Allenatore F. Manca

Svethia Recanati : Marcone ne, Clementoni 5, Andreani 12, Cesari 8, Zomero, Sabbatini 13, Urbutis 14, Pozzetti 8, Ndzie ne, Magrini 18. Allenatore Di Chiara

Parziali : 23-24; 42-46; 59-60



La Confelici non ingrana ancora. Terza sconfitta su quattro gare nella Poule Gold di Serie B Interregionale per i cagliaritani, superati a Monte Mixi dalla Svethia Recanati (78-72).

Il buon esordio del pivot Bartolozzi (8 punti e 2 rimbalzi in 19’ sul parquet) e le prestazioni in doppia cifra di Giordano, Maresca e Thiam, non sono bastati agli esperini, troppo imprecisi nei momenti cruciali della partita. Dall’altra parte, a fare la differenza ci ha pensato soprattutto Magrini, autore di 18 punti con 4/8 dall’arco.

In attesa dell’esito delle 4 gare in programma oggi, i rossoblù restano a quota 12 in classifica e si vedono sorpassati proprio dai marchigiani. Il cammino è ancora lungo e la quota playoff resta alla portata, ma d’ora in avanti bisognerà accelerare. Le occasioni di riscatto non tarderanno ad arrivare: all’orizzonte c’è un delicato doppio impegno settimanale, in cui l’Esperia affronterà il fanalino di coda Ozzano (mercoledì in trasferta) e la capolista Matelica (domenica in via Pessagno).

La gara

Avvio deciso degli ospiti, che dopo 4 minuti allungano sul +8 grazie alla coppia Sabbatini-Magrini e inducono Manca a spendere il timeout. Un passo alla volta la Confelici riprende quota: Giordano impatta a 19, Bartolozzi infila la tripla del sorpasso, ma un fallo sul tiro da 3 punti di Clementoni consente a Recanati di tornare avanti al 10’.

I marchigiani si avvantaggiano di ogni sbavatura dei padroni di casa e tentano un nuovo allungo nel secondo periodo (+6 con Cesari). I centri di Picciau e Thiam, però, frenano l’impeto avversario e tengono tutto in equilibrio alla pausa.

Al rientro in campo la battaglia si fa sempre più equilibrata: la Confelici torna avanti con Maresca, il solito Magrini la ricaccia indietro. I cagliaritani si presentano comunque al rush finale in vantaggio (canestro di Locci per il 63-61), ma negli ultimi 5’ inanellano una serie di imprecisioni che consentono a Recanati di piazzare il break decisivo.



