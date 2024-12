L’Esperia non si risolleva  

Esperia Cagliari 67

Carver Roma 76

Confelici Carni CA : Manca, Cabriolu 3, Giordano 9, Potì 17, Villani, Thiam 10, Picciau 13, Locci 5, Maresca 10, Pili ne, Sanna. Allenatore Manca

Carver Roma : Di Bello 3, Scianaro 12, Vitale 2, Lucarelli 3, Martino 21, Benincasa 2, Galli 13, Vitti, Pagnanelli 20, Pizziconi ne. Allenatore Tretta

Parziali : 20-20; 34-34; 52-48



La Confelici ha smarrito la vittoria. Il 2024 dei granata si conclude con una dolorosa battuta d’arresto contro la cinica Carver Roma, vittoriosa a Monte Mixi per 76-67.

Il tour de force di fine anno non ha portato bene agli esperini, apparsi stanchi e poco lucidi, soprattutto nella gestione dell’ultimo quarto (ben 28 i punti concessi contro i 15 realizzati).

Il terzo ko consecutivo nel giro di una settimana costa il sorpasso proprio a opera della Carver, che si prende la testa solitaria della Division F di B Interregionale in attesa del match di oggi tra Viterbo e Stella Ebk. Ma a far male, ben più del passo indietro in classifica, è il saldo negativo nello scontro diretto, che potrebbe rendere ben più difficoltoso il cammino nella Poule Gold.

Primo tempo

Inizio intraprendente degli ospiti, che affidano spesso il pallone al trascinatore offensivo Martino, autore in solitaria del primo break sul 6-2. L'Esperia risponde presto con un parziale di 8-0, ma un fallo antisportivo di Villani aiuta la Carver a ripristinare l'equilibrio al 10' (20-20).

Con il primo giro di cambi si vede anche Giordano, che ha subito impatto nonostante le attenzioni speciali della difesa avversaria. La gara procede punto a punto, con la Confelici che si affida spesso (e con alterne fortune) al tiro dall'arco, mentre la Carver che sfrutta con lucidità le ricezioni dei lunghi vicino a canestro. Il botta e risposta sul filo dell'equilibrio dura fino alla seconda sirena, con Picciau che sigla la parità a quota 34.

La ripresa

Al rientro in campo le cose non cambiano granché: i laziali trovano un buono spunto per andare sul +5 approfittando anche di un fallo tecnico a Cabriolu, ma l’energia di Picciau e i canestri di Maresca ribaltano la situazione in favore dell’Esperia all’ultimo mini intervallo (52-48). La partita, spigolosa e fisica, si decide negli ultimi 2 minuti: proprio quando i cagliaritani sembrano poter piazzare l’allungo, la tripla di Scianaro rompe l’incertezza e regala agli ospiti il +6. La reazione della Confelici c’è, ma è troppo disordinata. Giordano non trova il solito feeling col canestro, mentre la Carver si mostra fredda e la chiude con i tiri liberi di Pagnanelli e Galli.

Il commento

Amara l’autocritica di capitan Fabio Villani: «Nel finale abbiamo smesso di fare ciò che avevamo preparato in settimana», dice, «sotto pressione non siamo riusciti a restare sufficientemente lucidi, e una squadra forte come la Carver non ti perdona. Dobbiamo compiere uno step ulteriore in termini di maturità e intelligenza cestistica».

