B Interregionale.
17 novembre 2025 alle 00:23

l’esperia non ha imparato a “viaggiare” 

stella azzurra 81

Esperia Cagliari 62

Wecom Ortoetruria VT : Calvi 5, Bertollini, Giancarli 12, Moretti 1, Albenzi, Liesis 29, Meroi, Visentin 4, Bastone 22, Casanova 8, Ousman ne, Scaramuccia ne. Allenatore Saputo
Confelici Carni CA : N. Manca 3, Cabriolu 5, Gelsi ne, Potì 14, Frat- toni 8, Thiam 15, Locci 6, Tocco, Pili 3, Morgillo 8. All. F. Manca
Parziali: 21-17; 36-34; 59-48


Così non ci siamo. La vittoria esterna resta un miraggio per l’Esperia, battuta nettamente anche a Viterbo (81-62) nell’8° turno di B Interregionale. Per i rossoblù si tratta della quarta sconfitta su 4 lontano dalla “zona comfort” del PalaPirastu, dove sono invece arrivati gli unici 3 successi stagionali.
I limiti di una formazione ancora fragile in formato trasferta sono emersi tutti nel secondo tempo, come evidenzia il parziale negativo di 45-28 che ha spianato la strada del successo ai laziali.
Il turno di sosta del prossimo weekend (la Confelici avrebbe dovuto affrontare in casa Ferentino, che si è però ritirata dal campionato) suona come un piccolo regalo del destino per gli uomini di Manca, che sperano di recuperare il prima possibile il loro trascinatore offensivo Marco Giordano, ancora ai box dopo l’operazione al ginocchio dello scorso giugno. Il suo ritorno in campo sarebbe una manna dal cielo, anche perché la prossima sfida (29 novembre) è in programma ad Avellino sul difficile campo della Scandone.

La cronaca
Il match inizia in salita per gli esperini: Bastone guida la sua squadra a un break di 12-0 che fa subito suonare il campanello d’allarme. Thiam sblocca i suoi dopo 3 minuti e mezzo, poi Morgillo riduce il divario fino al -4. La partita si incanala sui binari dell’equilibrio (21-17 al 10’), con Viterbo a condurre e l’Esperia sempre caparbiamente in scia (-2 alla pausa lunga). Il canovaccio resta invariato per quasi tutto il terzo quarto, poi, però, i padroni di casa cambiano marcia: una fiammata offensiva del lituano Liesis vale un break di 13-0 a cavallo tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto. L’Esperia, tramortita, non riesce a replicare, mentre Viterbo allunga progressivamente fino al +19.

