L’Esperia non è in vacanza 

Pescara Basket 66

Esperia 68

Amatori Pescara : Gangale, Scozzese ne, Brescianini 9, Serafini 12, Cocco 12, Cavazzini ne, Pierucci 12, Gjorgjevikj 2, Di Donato 11, Colombo 2, Origlia 6, Mencarelli ne. . All. Fioravanti

Esperia Cagliari : Cabriolu 12, Kucan 19, Floridia 4, Potì 7, Thiam 8, Picciau 2, Locci 5, Corsi, Sanna 11. Allenatore Manca

Parziali : 18-22; 40-38; 46-54



Esperia già in vacanza? Ma quando mai. Senza più nulla da chiedere al loro campionato, i granata trovano comunque le motivazioni per portare a casa uno scalpo eccellente: quello dell’Amatori Pescara, vice capolista dei play-in Silver della B Interregionale, sorpresa a domicilio per 68-66. Il blitz è maturato grazie alla solidità del quintetto di Manca, capace di prendere il sopravvento nel terzo periodo (parziale di 16-6) per poi difendersi caparbiamente nel finale.

Premiati dalle percentuali dall’arco (41%), i cagliaritani ringraziano Kucan, top scorer con 19 personali e 4 bombe. Ma è stata positiva anche la prestazione della cabina di regia, con buoni minuti di Cabriolu e Sanna. L’Esperia ha reagito bene all’avvio-sprint pescarese, affidandosi a Cabriolu (da 5-11 a 18-16). Nel secondo quarto i cagliaritani sono andati in fuga sul +10 con Picciau, ma l’Amatori è andato al riposo sopra di 2. Nel secondo tempo Thiam e soci hanno difeso meglio e con un break di 16-6 si sono riportati al comando (54-46 al 30’). Finale thilling: A 1” dalla sirena Pescara ha avuto anche la chance del sorpasso, ma Pierucci ha fallito due liberi, dando all’Esperia il meritato successo.



