L’Esperia non deve distrarsi 

In attesa della Dinamo, che scenderà in campo domani (ore 18) al PalaCarnera di Udine, le attenzioni del basket sardo sono rivolte all’Esperia Cagliari, che alle 16.30 torna al PalaPirastu per affrontare la San Paolo Ostiense nel quarto turno di ritorno della Serie B Interregionale.

Contro un avversario che naviga nelle acque della bassa classifica (penultima con 8 punti), i rossoblù hanno assoluta necessità di vincere per dare continuità al blitz di Benevento e scalare altre posizioni nel cuore della zona playoff. Coach Federico Manca dovrebbe riavere a disposizione Riccardo Picciau, fuori causa nell’ultima trasferta in terra campana, e cercherà di far crescere il minutaggio di Marco Giordano, appena rientrato a disposizione dopo il lungo decorso post operazione al ginocchio.

Fine settimana senza impegni per la Klass Sennori, ferma per il turno di riposo. Il cammino dei romangini ripartirà domenica prossima con la difficile sfida in casa della Scandone Avellino.

Serie C Unica

Il 7° turno di ritorno della Serie C Unica parte oggi, alle 17.30, con il derby sassarese tra Sant’Orsola e Aurea. Alle 18 tocca all’Olimpia Cagliari vicecapolista, di scena a Ozieri contro i Demones, mentre alle 18.30 Carbonia va a caccia di punti salvezza nel match interno contro la Dinamo Academy.

Scende in campo alle 20, invece, la Sirius Nuoro, prima con 4 lunghezze di vantaggio sulle dirette inseguitrici: per la squadra di Davide Puddu c’è la trasferta di Sassari contro la Torres. Domani (ore 18.30) si chiude con il match clou di Quartu Sant’Elena tra Antonianum e Calasetta, entrambe nel gruppone all’inseguimento dei barbaricini.

