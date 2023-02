L’Esperia l’ha fatto ancora 

Avvio sprint Solita partenza aggressiva per i cagliaritani, che dopo pochi possessi sono già avanti sull’11-2 con i liberi di Sanna. Rossi replica a stretto giro di posta, ma Locci è efficace in attacco e, con la collaborazione di Floridia, segna la fuga esperina: 21-12 al 10’. Il gap diventa ancor più ampio in avvio di secondo periodo grazie a un break di 8-2, poi Manca infila la bomba del +15 sancendo il totale predominio granata (29-14). Palestrina non ci sta e si affida a Gieco e Baquero per rientrare a contatto fino al -6, ma il finale di secondo quarto è ancora di marca Esperia, con i canestri di Garello e Perez che valgono un solido +10 alla pausa lunga (42-32).

La legge di Monte Mixi non fa sconti nemmeno a Palestrina. L’Esperia si concede il tris di vittorie consecutive dominando tra le mura amiche la terza forza del campionato di C Gold (80-69 il finale). Un’affermazione autoritaria (ottava su nove in casa) che consente di raggiungere quota 18 punti in classifica, a un tiro di schioppo dalle big.

Esperia 80

Pall. Palestrina 69

Esperia Cagliari : Manca, Cabriolu ne, Floridia 5, Chessa 2, Villani 5, Picciau 7, Locci 9, Perez 10, Garello 21, Sanna 13. Allenatore Manca

Pall. Palestrina : Rischia 4, Gieco 22, Molinari 1, Colagrassi 3, Moretti, G. Rossi 20, Mattarelli 6. F. Rossi 2, Baquero 11. Allenatore Cecconi

Parziali : 21-12; 42-32; 67-48



La legge di Monte Mixi non fa sconti nemmeno a Palestrina. L’Esperia si concede il tris di vittorie consecutive dominando tra le mura amiche la terza forza del campionato di C Gold (80-69 il finale). Un’affermazione autoritaria (ottava su nove in casa) che consente di raggiungere quota 18 punti in classifica, a un tiro di schioppo dalle big.

Avvio sprint

Solita partenza aggressiva per i cagliaritani, che dopo pochi possessi sono già avanti sull’11-2 con i liberi di Sanna. Rossi replica a stretto giro di posta, ma Locci è efficace in attacco e, con la collaborazione di Floridia, segna la fuga esperina: 21-12 al 10’. Il gap diventa ancor più ampio in avvio di secondo periodo grazie a un break di 8-2, poi Manca infila la bomba del +15 sancendo il totale predominio granata (29-14). Palestrina non ci sta e si affida a Gieco e Baquero per rientrare a contatto fino al -6, ma il finale di secondo quarto è ancora di marca Esperia, con i canestri di Garello e Perez che valgono un solido +10 alla pausa lunga (42-32).

La ripresa

Nel secondo tempo i laziali provano più volta a rientrare, ma faticano a trovare con continuità la via del canestro. Dall’altra parte, sale in cattedra Garello, che prende confidenza anche al tiro da tre, ricaccia indietro i rivali (67-48 al 30’) e regala ai suoi un ultimo quarto di tranquilla gestione, per la felicità dei 300 spettatori accorsi in via Pessagno.

Il commento

«È la prima volta in questa stagione in cui riusciamo a centrare una striscia di tre vittorie consecutive», commenta il tecnico Manca, «avevamo preparato la gara per limitare i punti di forza di Palestrina e ci siamo riusciti alla perfezione». Ma a soddisfare è stato anche l’attacco: «L’intensità è stata alta per tutti i quaranta minuti», aggiunge, «così come le percentuali da tre punti. Ora non ci resta che provare ad allungare la striscia positiva a Civitavecchia: chiudere con un’altra vittoria sarebbe fondamentale».



RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata