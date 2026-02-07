L’Esperia infila la terza 

Esperia Cagliari 80

San Paolo O. 63

Confelici Carni CA : Porcu, N. Manca 8, Cabriolu, Gelsi, Giordano 9, Potì 14, Frattoni 24, Thiam 1, Picciau 7, Locci 2, Pili 8, Morgillo 7. All. F. Manca

San Paolo Ostiense : Giannotti, Loi 8, Orsano 4, Terrasini 3, Mugnaioli 9, Amanti 6, Cecchini 8, Iacorossi 2, Paolini 9, Marchisio 12, Vran- cianu, Vettor 2. All. Colella

Parziali : 17-22; 39-40; 58-58



L’Esperia a trazione argentina conquista il PalaPirastu. Al debutto casalingo dopo il lungo stop, Giordano ritrova ritmo e inventiva (2 triple e 3 assist), mentre Frattoni scava solchi nella difesa avversaria e firma il terzo successo consecutivo in B Interregionale.

Nessuna passeggiata, però: dopo tre quarti di equilibrio, i rossoblù di coach Federico Manca hanno dovuto alzare il livello nell’ultima frazione (22-5 il parziale) per piegare le resistenze di un’ostica San Paolo Ostiense (80-63).

Una vittoria (nona stagionale) che dà continuità al momento positivo e vale l’aggancio al quinto posto insieme ad Angri, impegnata oggi nello scontro diretto playoff con Avellino. Il successo, inoltre, è arrivato in una serata dal significato profondo: prima della palla a due è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Riccardo Panzan, scomparso lo scorso 23 gennaio dopo aver speso buona parte della sua vita cestistica con indosso i colori granata.

La cronaca

Partono meglio gli ospiti, che colpiscono dall’arco con Mugnaioli e dopo 5 minuti conducono 14-7. Morgillo e Frattoni, unici rossoblù a segno nel primo quarto, tengono però l’Esperia in scia fino al -5 della prima sirena. Nel secondo periodo arriva il momento più atteso, con l’ingresso di Giordano al PalaPirastu dopo il rientro della scorsa settimana a Benevento. La sua presenza restituisce fluidità all’attacco cagliaritano, insieme all’energia portata dalla panchina dal giovane Pili. La Confelici riesce anche a mettere il naso avanti con i liberi di Frattoni, ma Marchisio replica immediatamente e manda le squadre all’intervallo sul 39-40.

Al rientro la San Paolo, impegnata nella lotta per evitare l’ultimo posto, resta pienamente in partita e il confronto prosegue punto a punto fino al 58-58 del 30’.

La svolta arriva nell’ultimo quarto: un break iniziale firmato Nicola Manca e Pili accende il PalaPirastu e apre la strada all’allungo decisivo. I capitolini non trovano più risposte all’intensità esperina: Giordano colpisce due volte dalla lunga distanza, Picciau e Frattoni completano l’opera e la Confelici dilata progressivamente il vantaggio fino al definitivo +17.



