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31 ottobre 2026 alle 00:14

L’Esperia in casa per ripartire 

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Il PalaPirastu come punto di ripartenza. Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Pavia (94-86), l’Esperia Cagliari torna davanti al proprio pubblico, dove è ancora imbattuta, per affrontare oggi alle 18 il College Borgomanero nella sesta giornata di Serie B Interregionale.
I rossoblù di Federico Manca, fermi a due vittorie in cinque gare, devono recuperare terreno sulle prime della classe. Al PalaRavizza hanno mostrato carattere, risalendo dal -19 al -6 nell’ultimo quarto, ma anche qualche limte in termini di continuità.
«A Pavia abbiamo reagito soltanto nel finale, quando siamo riusciti ad alzare l’intensità difensiva», osserva il play Luigi Cabriolu, «dobbiamo restare concentrati fino alla fine di ogni possesso: troppo spesso concediamo tiri facili. E in attacco serve maggiore fluidità».
Borgomanero ha appena conquistato i primi due punti, imponendosi a Nerviano (90-77), sul campo di una squadra battuta dall’Esperia due settimane fa. «Sono giovani, atletici e tirano con fiducia anche nei primi secondi dell’azione», avverte Cabriolu, «dovremo saper gestire i ritmi e sfruttare la nostra esperienza».
Cerca riscatto tra le mura amiche anche la Pallacanestro Sennori. Dopo due successi iniziali, i Tauri di Fabrizio Longano hanno perso tre gare di fila, l’ultima a Milano contro la Bocconi (70-46). Domani, alle 19, arriva la Virtus Cermenate, ferma a una vittoria in cinque partite: un confronto che, pur a stagione appena cominciata, mette in palio punti già importanti per la salvezza.

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