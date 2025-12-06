VaiOnline
Basket B.
07 dicembre 2025 alle 00:36

L’Esperia in casa è un’altra squadra 

ESPERIA CAGLIARI 79

PALL. ANGRI 65

Confelici carni CA : Pedemonte ne, N. Manca 4, Cabriolu 5, Gelsi ne, Potì 15, Frattoni 13, Thiam 23, Picciau 5, Locci, Tocco ne, Pili 5, Mor- gillo 9. Allenatore F. Manca
Pallacanestro Angri : Triassi 7, Borciu, Morano ne, Zuan- sabal, Granata, Peluso 9, Mar- tinez 30, Montella, Donati 3, Bonanni 7, Milojevic 9, De Pri- sco ne. Allenatore Chiavazzo
Parziali : 22-18; 34-35; 64-51


La legge del PalaPirastu non cambia. Davanti al pubblico amico, la Confelici Cagliari dimentica le sofferenze esterne e continua il suo ruolino di marcia perfetto: quarta vittoria su 4 gare interne per i rossoblù, che liquidano con autorità anche l’ostico Angri (79-65), e provano a scalare la classifica della B Interregionale dopo un avvio altalenante.
La cronaca
L’Esperia esce lentamente dai blocchi di partenza, e a metà del primo quarto viene doppiata dai campani sul 12-6. Col passare dei minuti, però, i cagliaritani rompono il ghiaccio e piazzano un break di 10-0 che li porta al comando al 10’.
Angri sguinzaglia il talento offensivo dell’argentino Martinez, tra i migliori realizzatori del campionato, e la sfida si sposta sui binari dell’equilibrio fino alla pausa lunga, con continui botta e risposta.
Il cambio di passo arriva al rientro in campo: la Confelici trova un ottimo ritmo offensivo sul finire del terzo periodo e allunga progressivamente fino a trovare il +13 con Pili. Nel finale Angri cerca un ultimo assalto, ma l’Esperia non si lascia sorprendere e blinda il successo.

