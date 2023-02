L’Esperia ha vinto in trasferta  

Frosinone 35

Esperia 73



Scuba Frosinone : Efficace 8, Senghor 2, Lepre 2, Rocchi 10, Stazi 4, Manchi, Bernardi, Viglianti, Stirpe, Corsi 2, Andreozzi 7. Allenatore Calcabrina.

Esperia Cagliari : Floridia 15, Picciau 13, Manca 10, Perez Da Rold 10, Garello 7, Piras 2, Chessa 3, Villani 6, Locci 5, Sanna 2. Allenatore Manca.

Parziali : 5-12; 15-35; 28-50.



L’ottavo tentativo è quello giusto. L’Esperia rompe l’incantesimo trasferta superando a frosinone lo Scuba con un +38 finale che non ammette repliche. Vittoria doveva essere sul campo della cenerentola del torneo, sconfitta in tutte le 16 gare disputate, ma i granata hanno fatto a pieno il proprio dovere offrendo una prestazione priva di sbavature. E a testimoniarlo sono i dati: appena 35 punti concessi in 40 minuti (miglior prova difensiva della stagione), tutta la rotazione in campo fin dal secondo quarto e tutti i giocatori a segno, con escursioni in doppia cifra per quattro e la soddisfazione personale per il giovane Piras. Non solo: a lasciar ben sperare in vista della fase a orologio sono anche i 15 personali realizzati in appena 18 minuti da Floridia, parso sulla via del recupero dopo i problemi fisici che lo hanno tormentato nei mesi scorsi.

In campo

Gli esperini producono subito un parziale di 8-0. Garello e soci sono concentrati in difesa, e Frosinone ci impiega oltre 5 minuti per trovare i primi punti dal campo. I padroni di casa limitano i danni al 10’ raggiungendo il -7, poi i cagliaritani rompono gli indugi: Chessa spacca l’equilibrio con la tripla del 19-7, la Scuba non risponde, i granata volano sul +20 alla pausa lunga (35-15). Dopo un terzo quarto normale, l’Esperia affonda il colpo del ko nel principio dell’ultimo periodo, con un break di 27-3 che spiana definitivamente la strada verso l’ottava vittoria.