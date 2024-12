L’Esperia ha frenato ma è comunque terza 

Alla fine il tour de force ha presentato il conto. L’Esperia si è congedata dal 2024 con tre sconfitte consecutive, tutte maturate nel giro di una settimana da dimenticare. E se quella in casa de L’Aquila è stata accolta senza troppi drammi, le altre due incassate negli scontri diretti contro Viterbo e Carver hanno fatto male alla classifica dei granata, passati dal primato solitario al terzo posto.

Amarezza

Inevitabile, soprattutto per lo svantaggio negli scontri diretti che rischia di impoverire il bottino di partenza nella Poule Gold. Ma è importante non perdere di vista il percorso generale: la Confelici non è mai stata in grado di travolgere tutto e tutti, ma una squadra (competitiva, sia chiaro) che vuole compiere uno step di crescita rispetto a un anno fa, quando fallì l’accesso alla zona playoff. Per questo motivo, il terzo posto alla sosta natalizia va comunque accolto come un risultato lusinghiero e per niente scontato.

«Ognuna delle tre sconfitte ha fatto storia a sé», dice il capitano Villani, «ma la stanchezza è emersa ogni volta, così come i problemi fisici di un giocatore fondamentale come Potì. La sconfitta contro la Carver è quella che brucia di più perché ci penalizza nell’ambito degli scontri diretti, ma dobbiamo imparare la lezione». La ricetta per il nuovo anno è pronta: «Sarà importante lavorare ancora di più», conclude «vogliamo aggiungere ancor più attenzione e intensità al nostro gioco».



