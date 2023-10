L’Esperia frena e sbanda  

Esperia 67

Grottaferrata 72

Esperia : Cabriolu 6, Kucan 3, Floridia 7, Potì 21, Villani 3, Frattaroli ne, Picciau 5, Locci 5, Spizzichini 15, Sanna 2. All. Manca.

Grottaferrata : Chiminello 6, Permon 13, Reali 21, Mazzocchia, Spinosa 12, Oliva 16, Brenda 1, Proietti 3. All. Busti.

Parziali: 18-19; 38-42; 57-58



L’Esperia rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria. Grottaferrata trova in Reali l’eroe di giornata (21 punti) e sbanca Monte Mixi. Il cartello dei lavori in corso è ben visibile sulla squadra granata, che fatica a trovare i suoi nuovi equilibri dopo l’inserimento di Kucan, Potì e Spizzichini. E mentre gli ultimi due sono riusciti a lasciare un’impronta, il croato è incappato in una serataccia al tiro da tre punti: 0/7 complessivo.

L’avvio di gara sembra lasciar presagire una di quelle “scorpacciate” casalinghe cui l’Esperia ha abituato i suoi tifosi la scorsa stagione: difesa aggressiva e contropiedi fulminei valgono un immediato break di 9-0. Pian piano, però, la sfida cambia volto: gli ospiti migliorano le transizioni difensive e prendono ritmo al tiro. Al principio del terzo quarto i cagliaritani sembrano poter venire a capo dell’avversario: Potì firma il +10 (53-43), ma la tensione cala e i laziali ne approfittano per piazzare un micidiale contro break di 15-2. Nel finale la “vecchia guardia” (Floridia, Locci e Villani) propizia un nuovo +4, ma difetta della lucidità necessaria per chiudere i giochi. Grottaferrata invece è cinica e con Reali si prende la vittoria.



