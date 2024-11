L’Esperia è prima ma ha ancora fame 

Al giro di boa della regular season è prima con 9 vittorie su 11 (di cui 6 consecutive). Ma la Confelici Carni Cagliari ha ancora fame di successi, e questo pomeriggio (ore 17) affronta a Monte Mixi la San Paolo Ostiense con l’obiettivo di confermarsi al comando della Serie B Interregionale.

Le ultime due (sofferte) affermazioni contro Mondragone e Pescara 2.0, ultime in classifica, hanno ricordato una volta di più ai granata l’esigenza di prendere di petto ogni avversario a prescindere dalla classifica. Contro i capitolini (settimi con 10 punti, ma reduci da due sconfitte in fila contro Carver e Viterbo), gli uomini di coach Manca dovranno prestare particolare attenzione all’esterno Gian Marco Miscione, terzo realizzatore della Division F con oltre 18 punti di media. L’Esperia, dal canto suo, spera di riavere a piena disposizione Giordano, rimasto in panchina nelle ultime due sfide.

Serie C

Dopo il turno di riposo, il campionato di Serie C Unica riparte con le sfide del 6° turno. Si inizia questo pomeriggio (17.30) al PalaCus di Sassari con il derby tra gli universitari e la Torres, reduce dalle fatiche in Next Gen Cup. Alle 18.30 scende in campo la Ferrini Pisano Arredamenti, alle prese con l’insidiosa trasferta di Alghero contro la Coral. Mezz’ora più tardi, invece, la capolista Innovyou Sennori se la vede col Sant’Orsola sul parquet amico di Sorso.

Domenica si chiude con Olimpia-Dinamo B (18) e Antonianum-Calasetta (18.30).



RIPRODUZIONE RISERVATA