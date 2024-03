L’Esperia è perfetta Pescara al tappeto 

Esperia 68

Pescara 58

Esperia Cagliari : Cabriolu 2, Mercenaro 1, Kucan 18, Floridia 9, Potì 3, Villani ne, Thiam 10, Picciau 8, Locci 13, Tocco ne, Corsi ne, Sanna 4. Allenatore Manca.

Amatori Pescara : Gangale, Brescianini, Serafini 9, Cocco 14, Pierucci 20, Gjorgjevikj, Di Donato 3, Colombo, Origlia 12, Mencarelli ne. Allenatore Fioravanti.

Parziali : 28-14; 41-35; 54-47.



Spumeggiante in avvio, cinica nel finale. L’Esperia batte Pescara a Monte Mixi e si sblocca nella fase a orologio. Partita dai due volti per il quintetto di Manca, che nel primo tempo ha dato la sensazione di poter vincere senza affanni, mentre nella ripresa ha dovuto usare le maniere forti per zittire i continui assalti abruzzesi.

L’Esperia allunga subito sull’11-5 costringendo il coach Fioravanti (ex Sestu) a spendere il timeout. Il canovaccio non cambia nel prosieguo: Thiam domina il pitturato, Floridia colpisce a ripetizione dall’arco e al 10’ Pescara si ritrova doppiata sul 28-14.

Gli ospiti non si lasciano travolgere: a suon di triple, Pierucci ricostruisce l’autostima dei suoi, condotti fino al -6 a metà partita (41-35).

Il match muta radicalmente nel terzo quarto: i ritmi si abbassano sensibilmente, così come le percentuali al tiro. Nella confusione emergono i pescaresi, che col solito Pierucci mettono il fiato sul collo dei granata a ridosso del 30’ (45-44). Nel momento di maggior pressione, l’Esperia reagisce: Locci prima, Cabriolu e Sanna poi, piazzano la spallata definitiva nell’ultimo quarto spianando la strada verso la vittoria.



