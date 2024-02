L’Esperia è già concentrata sulla seconda fase 

Alla fine l’Esperia ha chiuso i conti. Dopo lo scivolone di Isernia, i granata hanno deciso di prendere il toro per le corna, battendo al tappeto Fiumicino, vice capolista della B Interregionale. Un successo carico di significati per i granata, che si sono liberati di tutte le ansie di classifica, guadagnando con una giornata d’anticipo la qualificazione alla Poule Silver della seconda fase. Ovvero quella destinata alle squadre classificate tra il quinto e l’ottavo posto.

Parla Kucan

«La differenza l’ha fatta la nostra maggior determinazione», spiega Ivan Kucan, decisivo con 22 punti e 5 triple, «in certe gare vince chi ha più fame. La mia prestazione? Ho trovato fin da subito un buon feeling con la partita, ma devo rendere il giusto merito ai miei compagni: sono sempre stati bravi a servirmi». L’affermazione contro la corazzata di Bonora porta con sé anche una buona dose di rimpianti. Perché l’Esperia, durante la regular season, ha più volte dimostrato di potersi sedere al tavolo delle big «Potevamo fare meglio», ammette, «avevamo tutte le carte in regola per stare tra le migliori tre. A volte abbiamo peccato di inesperienza, negli ultimi mesi invece siamo stati penalizzati dai troppi infortuni».

Occhi sulla seconda fase

I cagliaritani sono già proiettati sulla seconda parte di stagione: una fase a orologio che coinvolgerà le formazioni provenienti dal Girone E (Recanati, Pesaro, Roseto e Pescara). Si partirà con i punti conquistati negli scontri diretti con le altre formazioni della fascia Silver: tra queste c’è anche Ferentino, avversaria dei granata domenica prossima nell’ultima di regular season: «Affronteremo una squadra dotata di eccellenti individualità», sottolinea, «una vittoria sarebbe fondamentale per guadagnare fiducia».

Le prime due classificate della Poule Silver guadagneranno il pass per i playoff promozione. Per riuscirci, l’Esperia si aggrappa al talento dell’esterno di Fiume, secondo nella classifica marcatori del campionato con 17,8 punti di media: «Un risultato personale che fa piacere», conclude Kucan, «ma non c’è dubbio: sarei pronto a barattare in qualunque momento il titolo di capocannoniere con un bel risultato di squadra».



