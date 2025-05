L’Esperia è ancora viva 

Esperia Cagliari 75

Casper Roma 72

Confelici Carni CA : N. Manca 4, Cabriolu, D’Elia ne, Giordano 26, Villani ne, Thiam, Picciau 16, Locci 7, Maresca 14, Bartolozzi 4, Pili ne, Sanna 4. Allenatore F. Manca

Carver Roma : Di Bello 4, Scianaro 17, Maiolo, Vitale 2, Lucarelli 9, Martino 13, Benin- casa 2, Galli 3, Pagnanelli 22. Allenatore Tretta

Parziali : 21-11; 36-34; 62-53



La Confelici rialza la testa e tiene vivo il sogno playoff. Dopo la sconfitta di Gara 1, i cagliaritani rispondono da squadra vera: con orgoglio e con il peso specifico del talento. A Monte Mixi finisce 75-72 contro una Carver mai doma, e ora sarà la “bella” di domenica a Roma a decidere chi potrà continuare la corsa verso la semifinale di Serie B Interregionale.

Un successo sofferto, ma pienamente meritato, per il gruppo guidato da coach Federico Manca, avanti nel punteggio per tutta la durata dei 40 minuti. Una gara di grande intensità, costruita su una difesa compatta e sulla capacità di rispondere colpo su colpo ai tentativi di rimonta della squadra capitolina, sempre in agguato nel finale.

A illuminare la serata ci ha pensato ancora una volta Marco Giordano, protagonista assoluto con 26 punti e personalità da vendere. Le sue fiammate hanno tenuto in piedi l’Esperia nei momenti più delicati, spostando l’inerzia quando la Carver sembrava poter riaprire tutto.

Ma la vittoria porta anche la firma della “vecchia guardia” locale: Picciau e Locci su tutti, preziosi per solidità, letture ed esperienza nei frangenti in cui contava restare lucidi. Una vera prestazione di squadra, nonostante le rotazioni ridotte: con Potì fuori dai giochi e Cabriolu in campo solo a sprazzi per problemi fisici, il margine d’errore era minimo. L’Esperia, però, è viva.

Cenni di cronaca

La Confelici parte fortissimo e scappa via nel primo quarto: le triple di Giordano e Maresca (due a testa), unite a un contropiede fulmineo, valgono il primo break sull’11-4. La Carver fatica a trovare ritmo, e l’Esperia è già avanti in doppia cifra al 10’. Nel secondo quarto salgono in cattedra Manca e Picciau, che escono bene dalla panchina e griffano il +14. I capitolini però non si lasciano travolgere e, pian piano, risalgono la china: la zona ordinata da coach Tretta blocca le soluzioni offensive dei padroni di casa e permette il rientro sul -2 (36-34). Nel terzo periodo Giordano ridà ossigeno ai suoi con un nuovo break (49-37). L’Esperia sembra in controllo, ma nel finale Giordano e Maresca escono per falli e Lucarelli, con due triple, firma il -3. Nel finale succede di tutto, con Lucarelli che rimonta a suon di triple fino al -3, ma la Confelici stringe i denti e strappa la “bella”.

